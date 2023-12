Einfamilienhaus in Elxleben nach Brand unbewohnbar

Am Freitag ist ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Elxleben ausgebrochen.

Elxleben Am Freitagmorgen kam es zu einem Brand in einem Haus in Elxleben im Kreis Sömmerda. Die vier Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen.

In Elxleben brach am frühen Freitagmorgen ein Feuer in einem Einfamilienhaus aus. Wie die Polizei mitteilte, war eine 58-Jährige gegen 3.40 Uhr im Erdgeschoss auf den Brand aufmerksam geworden. Vier Bewohner brachten sich unverletzt in Sicherheit.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten etwa eineinhalb Stunden an. An dem Haus sei durch das Feuer ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden. Das Gebäude ist den Angaben zufolge gegenwärtig unbewohnbar. Drei Personen kamen bei Verwandten unter. Ein pflegebedürftiger Bewohner sei zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Noch ist unklar, wie es zu dem Brand kommen konnte. Die Kripo Erfurt ermittelt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.