Einladung zum Gutshaus-Café

Tunzenhausen. Der Förderverein Altes Gutshaus Tunzenhausen öffnet am Sonntag die Türen zum herbstlichen Kaffeenachmittag. Um Reservierung wird gebeten.

Unter das Motto „Goldener Herbst“ stellt der Förderverein Altes Gutshaus Tunzenhausen das Gutshaus-Café an diesem Sonntag, den 1. Oktober. Ab 15 Uhr werden den Gästen Hausfrauenkuchen, Kaffee und Getränke serviert und die goldene Jahreszeit mit entsprechender Dekoration begrüßt. Um besser planen zu können, bittet der Verein um Platzreservierung unter Telefon 03634/612902.

Das letzte Gutshaus-Café in diesem Jahr wird es am 5. November geben. „10 Jahre Altes Gutshaus“ werden zwei Tage zuvor in einer Plakatausstellung reflektiert, die 18 Uhr, für Interessierte öffnet. Die beiden anstehenden Kabarett-Veranstaltungen sowie der Country-Abend mit Tina Rogers und Werner Aßmann sind bereits ausverkauft.