Wie die Landgemeinde Buttstädt informiert, kommt es am Mittwoch, dem 17. März, in Groß- und in Kleinbrembach zu Einschränkungen in der Trinkwasserversorgung. Aufgrund von Wartungsarbeiten wird an diesem Tag zwischen 8 bis 12 Uhr das Trinkwassernetz unterbrochen. Die Anwohner werden um Verständnis gebeten.