Einschränkungen in der Trinkwasserversorgung im Landkreis Sömmerda

Ein Glas läuft voll Wasser. Einschränkungen in der Trinkwasserversorgung gibt es in dieser Woche in Wenigensömmern sowie in Klein- und Großbrembach.

Landkreis. Dringende Wartungsarbeiten in Wenigensömmern sowie in Groß und Kleinbrembach.

Wie die Betriebsgesellschaft Wasser und Abwasser (Bewa) in Sömmerda im Auftrag des Trinkwasserzweckverbandes Thüringer Becken mitteilt, muss am Dienstag, dem 16. März in der Zeit von 8 bis 12 Uhr die Trinkwasserversorgung für das Versorgungsgebiet Wenigensömmern unterbrochen werden. Als Grund gibt das Unternehmen dringende Montagearbeiten an. Die Kunden werden gebeten, sich einen entsprechenden Wasservorrat anzulegen.

Zudem informiert die Bewa darüber, dass nach der Abstellung mit Druckschwankung und gelegentlicher Braunfärbung des Trinkwassers zu rechnen ist. Letzteres sei gesundheitlich unbedenklich, teilt das Unternehmen mit. Außerdem gibt die Bewa bekannt, dass zum genannten Zeitpunkt in Wenigensömmern keine Löschwasserversorgung möglich ist.

Einschränkungen bei der Trinkwasserversorgung gibt es auch in Groß- und Kleinbrembach. Wie die Landgemeinde Buttstädt informiert, kommt es am Mittwoch, dem 17. März, in den beiden Gemeinden zu Einschränkungen. Aufgrund von Wartungsarbeiten wird an diesem Tag zwischen 8 bis 12 Uhr das Trinkwassernetz unterbrochen. Die Anwohner werden um Verständnis gebeten.