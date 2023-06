Einschränkungen wegen Erdarbeiten

Verkehrseinschränkungen gibt es in der Leubinger Straße in Sömmerda (Symbolbild).

Sömmerda. Aufgrund von Arbeiten am Glasfasernetz kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Sömmerda.

Gegenwärtig kommt es im Gewerbegebiet Am Unterwege/Oberwege auf Grund von Arbeiten am Glasfasernetz zu Verkehrsbeeinträchtigungen, etwa Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie eingeschränkte Nutzbarkeit der Parkplätze, teilt die Stadtverwaltung mit. Vom 26. Juni bis 30. Juni erfolgt die Instandsetzung des Fahrbahnbelages am Bahnübergang Leubinger Straße mit Vollsperrung für den Fahrzeugverkehr. Fußgänger können die Baustelle passieren.