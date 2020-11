Einstimmung in Sömmerda auf die Adventszeit

Weihnachtsgestecke in Antikgold oder im Boho-Style mit Eukalyptus, Farnen und Federn zeigt die Adventsausstellung im Geschäft Bauer Living in der Langen Straße in Sömmerda. Natürlich kommen auch die Fans der klassischen Farben Rot und Weiß auf ihre Kosten, verspricht Inhaberin Sabine Bauer-Grimm. Wochenlang hat sie mit ihrem Team in der Werkstatt gebunden, gesteckt und dekoriert und die Daumen gedrückt, dass die Schau überhaupt stattfinden kann. Eintritt gibt es für bis zu 15 Personen. Gezählt wird per Einkaufskorb. Die Türen stehen Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr offen.