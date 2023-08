Hans-Georg Rothe (Mitte) erhielt vom Thüringer Feuerwehr-Verband in Dank und Anerkennung für 60-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr das Große Brandschutzehrenzeichen am Bande, Stufe 1. Stadtratsvorsitzender Jörg Egenolf (links) und Bürgermeister Daniel Ecke gratulierten.