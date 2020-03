Elxleben will raus aus der Haushaltskonsolidierung

Ganz normales Sitzungsambiente. Auch auf den Tischen: Gläser, ein paar Fläschchen – Wasser, Cola, Apfelschorle … und Desinfektionsmittel. Also doch nicht ganz so wie immer...

Elxlebens Gemeinderat – alle stimmberechtigten Mitglieder inklusive Bürgermeister Heiko Koch (CDU) waren da, dazu drei Mitarbeiterinnen der Verwaltung und vier separiert, auch voneinander, sitzende und kontaktdatenmäßig erfasste Gäste waren da – hat den Haushalt 2020 verabschiedet. Ganz geschäftsmäßig tat er das und einstimmig. Es war alles in den Vorberatungen gesagt. Kämmerin Cornelia Heinz sagte: „Es sind alle zuletzt im Hauptausschuss vereinbarten Änderungen eingearbeitet.“ und verlas die Haushaltssatzung. Der Etat für 2020 schließt im Verwaltungshaushalt ausgeglichen in Einnahmen und Ausgaben mit je 5.276.100 Euro. Im Vermögenshaushalt sind es, ebenso pari pari, 1.395.000 Euro. Das macht ein Gesamtvolumen von 6.671. 6.671.000 Euro. Größter Brocken im Verwaltungshaushalt sind wie überall die Personalkosten. Das sind 2.167.200 Euro. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen, wohl aber eine Entnahme von 53.800 Euro aus der Rücklage.

Die gute Nachricht entging um ein Haar der Aufmerksamkeit, sie gab es in einem Nebensatz. Die Gemeinde wird auf der Grundlage der Zahlen die Entlassung aus dem Haushaltssanierungskonzept beantragen. „Das muss man doch mal rausstreichen!“, lautete die Forderung vom entlegenen Ende des Ratstisches. Und das tat Bürgermeister Heiko Koch dann auch. Elxleben habe in 2019 gut gewirtschaftet – mit über 100.000 Euro Überschuss und das bei einer Kredit-Tilgung von 200.000 Euro. Fehlbeträge, die 2015 und 2017 ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich gemacht hätten, seien längst ausgeglichen. Koch: „Ohne eine Niederschlagung und ausgebliebene Gewerbesteuereinnahmen stünden wir noch besser da,“ Bis Ende 2023 will Elxleben seine Schulden von 3,54 Millionen Euro (Anfang 2019) auf noch 2,35 Millionen Euro abgesenkt haben.

Bei all dem gilt es zu berücksichtigen: Die Gemeinde Elxleben hat keine Bedarfszuweisungen vom Land gekriegt. Im neuen Haushalt plant Elxleben dennoch konservativ, hat die Einnahmen vorsichtig taxiert, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Investiert werden soll trotzdem. Allein für Baumaßnahmen – viele kleinere – stehen 1.082.200 Euro im Plan. Einige der Maßnahmen sollen mit Fördermitteln untersetzt werden. So ist das zum Beispiel im ländlichen Wegebau vorgesehen. Vor Mai allerdings, so schätzt Heiko Koch ein, wird man nicht wissen, ob die Mittel vom Land bewilligt werden. Nur dann wird auch gebaut.