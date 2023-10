Millioneninvestition: Baldiger Baustart für Wohn- und Pflegecampus in Sömmerda

Sömmerda. Der Awo-Regionalverband investiert Millionen in den Komplex und schafft ein barrierefreies Zuhause für mehr als 100 Menschen. Einen Termin für den Spatenstich gibt es bereits.

Für den Neubau des Wohn- und Pflegecampus „Neue Zeit“ in der Frohndorfer Straße/Ecke Mainzer Straße in Sömmerda wird noch in diesem Monat der erste Bauabschnitt beginnen. Wie der Regionalverband Mitte-West-Thüringen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Mittwoch informierte, ist der Spatenstich für den 24. Oktober geplant.

Es sei das innovativste Bauprojekt des Awo-Regionalverbandes, das nun nach langer Vorbereitung beginne, heißt es weiter. Der Wohn- und Pflegecampus stehe für ein zukunftsweisendes Konzept, bei dem das Leben, Wohnen, Lernen und Arbeiten in Gemeinschaft im Mittelpunkt steht.

Frank Albrecht, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer des Awo-Regionalverbandes Mitte-West-Thüringen, hatte sich schon im August zuversichtlich gezeigt, dass das Bauvorhaben im Oktober starten kann. Der erste Bauabschnitt mit einem Kostenumfang von acht bis zehn Millionen Euro solle bis Frühjahr 2025 realisiert werden. Vorgesehen sind 30 seniorengerechte, barrierefreie Eineinhalb- und Zweiraumwohnungen sowie 24 Mieteinheiten, die zwei Wohngemeinschaften bilden.

Zweiter Abschnitt sieht Einrichtung ambulanter Pflege vor

Ist dieser Teil des Projekts fertig, kann frühestens im Herbst 2025 der Startschuss für den zweiten Bauabschnitt folgen. Dann soll am Standort eine Einrichtung der ambulanten Pflege entstehen, der Komplex sieht zudem zwei Wohngemeinschaften für jeweils zwölf Bewohner vor. Weitere medizinische Angebote würden sich gut in das Konzept einfügen.

Nach Fertigstellung des gesamten Wohn- und Pflegecampus könnte dieser mehr als 100 Menschen ein Zuhause bieten, rund 60 Arbeitsplätze würden entstehen.