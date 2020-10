Bislang war der Rund-Wanderweg um den Straußfurter Stausee nur eine Idee, niedergeschrieben im Straußfurter Gemeindeentwicklungskonzept. Jetzt haben die Gemeinderäte berechtigte Hoffnung, die Idee in die Tat umsetzen zu können.

Aus der Zeitung haben sie erfahren, dass die Dorfregion Straußfurt-Henschleben und Vehra von 2021 bis 2025 als anerkannter Schwerpunkt ins Thüringer „Programm der Dorferneuerung und -entwicklung“ aufgenommen wurde. „Die Freude war groß“, berichtet Bürgermeister Olaf Starroske (BiST). Seit Kurzem kann er auch die Ernennungsurkunden in den Händen halten. Fest steht damit, dass Fördermittel für private wie auch für kommunale Vorhaben beantragt werden können.

Ein Rundweg-Wanderweg um den Stausee ist ein solches Projekt. „Der Vogelzug der Kraniche steht kurz bevor. Dann wird nicht nur der Zwischendamm in Henschleben zum Besuchermagneten“, berichtet Beatrice Bostelmann, die Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Straußfurt. Wie sie sagt, ist unter den Henschlebenern der Wunsch groß, die Besucherströme zu leiten und zu ordnen. Dass das Ansinnen nicht neu ist, erklärt Olaf Starroske. Schon mehrere Vorstöße habe es diesbezüglich bei der Fernwasserversorgung, die für das Rückhaltebecken verantwortlich ist, gegeben. „Die jüngsten jedoch sind sehr konstruktiv verlaufen“, ist die VG-Chefin optimistisch, so auch den Tourismus in der Region ankurbeln zu können.

Das gleiche Ziel verfolgt auch ein weiteres Projekt in Henschleben. Schon zweimal in Folge ist es gelungen, über die Regionale Aktionsgruppe (RAG) Sömmerda-Erfurt eine Finanzspritze für den Umbau des alten Konsums in einen Kontakt- und Informationspunkt anzuzapfen. „Der neue Treffpunkt ist jedoch noch nicht fertig“, sagt Starroske. So könnte jetzt mit Mitteln der Dorferneuerung nicht nur der Innenausbau vollendet, sondern auch die Platzgestaltung vor dem Gebäude in Angriff genommen werden.

Die Neugestaltung der Ernst-Thälmann-Straße steht auf der Prioritätenlist ganz oben. Mithilfe der Städtebauförderung soll das Gebäude des Getränkemarktes abgerissen und dann über das Programm der Dorferneuerung neu gestaltet werden. Foto: Jens König

In Straußfurt steht die Thälmann-Straße auf der Prioritätenliste der geplanten Vorhaben ganz oben. Die Pläne gehen von einer Neugestaltung aus. Straße und Leitungssysteme stammen noch aus DDR-Zeiten und seien mittlerweile komplett marode. Beides soll angepackt und das Areal mit Sitzbänken und entsprechender Bepflanzung aufgewertet werden.

Profitieren soll von der Dorferneuerung auch das Bürgerhaus in der Bahnhofstraße. Zwar ist es bereits gelungen, für das Gebäude über die Städtebauförderung Fördermittel zu erhalten, um Dach und Fassade erneuern zu können, doch auch der Innenausbau soll starten. Barrierefreiheit sowie behindertengerechte Toiletten schweben den Planern hier vor.

In Vehra hat die Sanierung der Straßen größte Priorität. Auch die neue Umfeldgestaltung des Sportlerheimes und der Bau einer Gedenkhalle sind Wünsche. „Die Vehraer Kirche wurde in den 1970er-Jahren gesprengt. Die Glocke und ein Taufstein sind erhalten geblieben. Beides soll in der Gedenkhalle ihren Platz finden“, erklärt Starroske. Als großes, gemeinsames Vorhaben der Dorfregion nennt er den Lückenschluss des Radweges zwischen Vehra und Henschleben.

Wie der Bürgermeister informiert, muss die Gemeinde, um die Vorhaben realisieren zu können, tief in die Tasche greifen. Ausgegangen wird von einem Investitionsvolumen von rund 9,7 Millionen Euro. Die Eigenanteile sollen ab 2022 mit Kreditaufnahmen abgesichert werden.

Begleitender Partner bleibt die Thüringer Landgesellschaft. Sie half auch bei der Antragstellung auf Förderung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes, führte ein moderiertes Seminar durch und unterstützte die Gründung eines Dorfentwicklungsbeirates. Das Büro hatte auch Bestandserhebungen aufgenommen und analysiert, Maßnahmen formuliert, Projektideen entwickelt und ein Flächenkataster erstellt.