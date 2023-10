Enorme Resonanz: Mehr Vorlesepaten für Kölledaer Bibliothek als Plätze im Monat

Leiterin Luisa Dingeldein freut sich, bald erste Vorlesestunden in der Kölledaer Stadtbibliothek anzubieten.

Kölleda. Bibliothekarin Luisa Dingeldein ist begeistert von den vielen Rückmeldungen und hat gleich erste Termine festgezurrt.

Große Freude in der Stadtbibliothek Kölleda: Innerhalb weniger Tage haben sich zahlreiche Vorlesepaten bei Leiterin Luisa Dingeldein gemeldet. Ihr selbst sei es als einziger Angestellten nicht möglich, sich gleichzeitig um den normalen Bibliotheksbetrieb zu kümmern und eine Vorlesestunde durchzuführen. Dabei hätten Eltern sich schon oft nach solch einem Angebot erkundigt.

Die Kölledaer reagieren sofort: Eine Woche nach einem Aufruf haben sich bereits acht Interessierte gemeldet, und die ersten Vorlesestunden für Kinder werden am 6., 14., 21. und 27. November um 16 Uhr stattfinden. In der gemütlichen Kinderecke der Stadtbibliothek können Lesepaten eigene Bücher vorlesen oder etwas aus dem dortigen Angebot auswählen.

Luisa Dingeldein ist ganz begeistert von den Rückmeldungen. Einige seien über Instagram auf die Aktion aufmerksam geworden, ein paar Leute haben davon gelesen – möglicherweise in der Zeitung. Zwei zehnjährige Mädchen haben den Aushang an der Tür gesehen und seien gleich hereingekommen, um sich zu melden. Schon jetzt gibt es mehr Interessierte als freie Plätze im Monat, und die Bibliothekarin hofft, die Vorlesestunde in Zukunft regelmäßig anbieten zu können.