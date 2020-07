„Er will immer dabei sein“

Als Fundtier kam vor wenigen Tagen dieses überaus niedliche und sehr, sehr anhängliche , ca. vier Monate alte Katerchen ins Tierheim Sömmerda Weißenburg. Seitdem möchte er am liebsten den ganzen Tag in Gesellschaft seiner Menschen verbringen, heißt es in einer Mitteilung des Tierzentrums.

Er sei sehr aufgeschlossen und vertrage sich super mit anderen Katzen. Auf Grund seiner Anhänglichkeit sei er sehr gut als Wohnungs- oder Hauskatze geeignet. Für eine reine Freihaltung sei er zu menschenbezogen. Er will immer mit dabei sein. Wer ihm gerne ein Zuhause geben möchte, der kann sich im Tierzentrum Sömmerda melden.

Kontakt: Tierheim Sömmerda Weißenburg, Tel.: 03634 / 611092 oder 0171 / 6408570.