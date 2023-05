Erfolgsgeschichte eines Sömmerdaer Vereins

Die Kinder sind stolz auf die mit Unterstützung des Sömmerdaer Vereins Dentists for Africa neu erbaute Grundschule in Koliech.

Sömmerda. Vorsitzender von „Dentists for Africa“ besucht mit Vorstandsmitgliedern Patenschaftsprojekte in Kenia und zieht eine positive Bilanz.

„Dentists for Africa“ (Zahnärzte für Afrika) – diesen Verein gründete 1999 der Sömmerdaer Zahnarzt Dr. Hans-Joachim Schinkel mit Gleichgesinnten. Es wurde eine Erfolgsgeschichte. Immer wieder reist der Dentist nach Kenia, um die einzelnen Projekte zu besuchen. „Nach mehr als zwei Jahren Zwangspause durch Corona hatte ich endlich wieder die Möglichkeit, zusammen mit unseren Vorstandsmitgliedern Dr. Dieter Bolten aus Wiesbaden und Dr. Andreas Pathe aus Neustadt/Orla persönlich nach Kenia zu reisen. Wir besuchten fünf der 14 Krankenhäuser, in denen wir in den vergangenen 24 Jahren Zahnstationen eingerichtet haben“, berichtet der Zahnarzt. Überall arbeiten kenianische Behandler und genau dieser nachhaltige Ansatz habe bewirkt, dass die Projekte gut durch die Pandemie gekommen sind.

Fachseminar für Ärzte der Zahnstationen

„Wir wollten wieder von Auge zu Auge mit möglichst allen Projektpartnern sprechen. Deshalb haben wir alle Administratoren der kooperierenden Krankenhäuser und Professoren der zahnmedizinischen Fakultät der Universität in Eldoret zu einem Meeting eingeladen, um Stand und Perspektiven unserer zahnärztlichen Projekte zu besprechen. Alle kenianischen Verantwortlichen folgten unserer Einladung, weil sie wissen, dass unsere Unterstützung bei den notleidenden Menschen ankommt. Für mich war es ermutigend zu erfahren, wie wertschätzend und zukunftsorientiert wir miteinander sprechen konnten“, so Schinkel.

Besuch der Zahnstation im Mathare-Slum Nairobi, vorn rechts der Vereingründer Hans-Joachim Schinkel. Foto: Hans-Joachim Schinkel

Die Deutschen führten mit den in Zahnstationen arbeitenden Zahnärztinnen und Zahnärzten ein Fachseminar durch. Sie besprachen neben konkreten Behandlungsfällen weiterhin Prophylaxe- und Behandlungskonzepte für Schulkinder und Menschen, die sich sonst keinen Besuch beim Zahnarzt leisten können. Das Anliegen sei, stabile Strukturen aufzubauen, die in kenianischer Hand liegen, und die Behandlungsqualität in Kooperation mit den deutschen Einsatzleistenden zu erhöhen. Diese Kollegialität auf Augenhöhe fördere das gegenseitige Verständnis, denn die Bedingungen für die kenianischen Behandler seien oft besonders herausfordernd.

Mehr als 1073 Waisenkinder profitierten in den vergangenen 20 Jahren vom Thüringer Patenschaftsprojekt, 479 von ihnen haben nach erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung die Chance auf Eigenständigkeit. „Endlich konnten wir nun auch unser kenianisches Patenschaftsteam unter Leitung der Franziskanerin Sister Seraphine wieder treffen und die Herausforderungen der momentan 594 in ihrer Schul- und Berufsausbildung stehenden Kinder und Jugendlichen besprechen,“ hat der Sömmerdaer Zahnarzt notiert.

Er sei auch den vielen Sömmerdaer Paten und Unterstützern dankbar, dass sie ermöglichen, Waisen Perspektiven zu schenken, so Schinkel. „Besonders schön war, dass ich vier Patenkinder unserer Familie treffen konnte. Ich bin tief beeindruckt, wie diese ansonsten chancenlosen Kinder die Möglichkeiten zum Lernen nutzen.“

Auch ein Treffen mit dem Witwenvorstand der St.-Monica-Kooperative Nyabondo stand auf dem Programm. Foto: Hans-Joachim Schinkel

Ein drittes, seit mehr als 20 Jahren bestehendes Projekt ist die Unterstützung der Witwenkooperative St. Monica in Nyabondo. Diese von der HIV-/Aids-Epidemie betroffenen rund 600 Frauen helfen sich trotz ihrer bitteren Armut gegenseitig, nehmen dazu noch Waisen in ihre Hütten auf und betreiben mit Vereins-Unterstützung Selbsthilfeprojekte. Diese Solidarität geschehe vor dem Hintergrund, dass sie oft selbst nicht wissen, ob und was sie ihren Kindern am nächsten Tag zu essen geben können.

Patenschaftsprojekt auf weitere Stadt ausgedehnt

Weiterhin standen kreative Gespräche mit dem Erzbischof von Kisumu und den Leiterinnen der Franziscan Sisters of St. Joseph und der Little Sisters of St. Francis auf dem Programm, die jeweils seit 1999 zuverlässige Partner sind. Am letzten Tag wurde die von Stiftungsgeldern (Nord-Süd-Brücken und Ein Herz für Kinder) sowie Vereins-Spendengeldern erbaute Grundschule in Koliech besucht.

Es sei beeindruckend zu sehen, wie die ganze Dorfgemeinschaft die Schule unterstütze und trotz großer finanzieller Probleme zusätzlich Waisenkindern der Schulbesuch ermöglicht werde. „Deshalb haben wir als Dentists for Africa beschlossen, unser Patenschaftsprojekt auch nach Koliech auszudehnen. Ich bin dankbar, den Lebensmut und Optimismus der oft in ärmlichsten Verhältnissen lebenden Menschen so unmittelbar erleben zu dürfen. Die persönlichen Begegnungen gehen unter die Haut und geben uns die Energie, zusammen mit den Kenianerinnen und Kenianern den Menschen in ihrem eigenem Land Perspektiven aufzubauen“, zieht der Vereinsvorsitzende ein Fazit.