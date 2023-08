Erfurter Organist spielt die erste Orgelvesper in Herrnschwende

Herrnschwende. Der Auftakt für die musikalische Reihe 2023 erfolgt am 5. August.

Zur ersten Orgelvesper lädt die Evangelische Kirchengemeinde Herrnschwende am Samstag, 5. August, um 17 Uhr in die St.-Martini-Kirche ein. Matthias Dreißig, Organist der Predigerkirche Erfurt, musiziert erstmalig auf der restaurierten Helfenbeinorgel. Pfarrer Johannes Sparsbrod gestaltet die Abendvesper liturgisch aus.

„Es ist eine Freude, dass Professor Dreißig die Reihe in diesem Jahr musikalisch eröffnet“, unterstreicht Johannes Sparsbrod. Der im In- und Ausland gefragte Organist gab bereits Konzerte in Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Japan, Litauen, Polen, Russland, Rumänien, Schweiz und Tschechien. Seit 1994 ist der gebürtige Eisenacher Organist der Predigerkirche Erfurt. An der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar nimmt er seit 1995 einen Lehrauftrag für Orgel wahr. Der Titel Kirchenmusikdirektor wurde ihm im Jahr 2000 verliehen. 2005 berief ihn die Musikhochschule „Franz Liszt“ Weimar zum Honorarprofessor.

Die Orgelvesper-Reihe findet seit 2022 in St. Martin statt, weitere musikalische Vespern folgen in diesem Jahr am Tag des offenen Denkmals am 10. September und am 8. Oktober. Alle Besucher sind nach der Orgelvesper zu kulinarischen Thüringer Köstlichkeiten willkommen.