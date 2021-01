Erhöhte Nachfrage nach Lebensmitteln bei Kölledaer Tafel

Die Kölledaer Tafel wird in dieser Woche ausnahmsweise am Mittwoch, 6. Januar, Lebensmittel ausgeben. Das liege an dem aktuellen Spendenaufkommen der Lebensmittel, informiert Eileen Schindler, Regionalleiterin Mittelthüringen der Talisa, die die Tafel in Kölleda organisiert. „Wir wollen die Lebensmittel natürlich frisch weitergeben“, so Eileen Schindler. Regulär findet die Ausgabe in Kölleda sonst freitags statt.

Seit Beginn der Corona-Pandemie gebe es einen erhöhten Bedarf an Lebensmitteln von der Tafel. Mehr als 60 Menschen würden regelmäßig die Lebensmittelausgabe der Tafel in Kölleda in Anspruch nehmen. Hinzu kämen Bedürftige, die sporadisch die Tafel in Kölleda aufsuchten, erklärt Eileen Schindler.

Trotz des steigenden Bedarfs habe es in den vergangenen Monaten der Pandemie keine Engpässe bei den Lebensmitteln gegeben. „Die Sponsoren haben mitbekommen, dass mehr Lebensmittel benötigt werden, es sind auch neue Sponsoren dazugekommen“, berichtet Eileen Schindler. Um die 20 Sponsoren aus Kölleda, Artern, Erfurt, Bad Frankenhausen und Bad Langensalza, von der kleinen Bäckerei bis zum großen Supermarkt, stellen Lebensmittel zur Verfügung.

Hilfsbereitschaft ist trotz Pandemie sehr groß

Sollte der Bedarf weiterhin erhöht sein, könne ein regelmäßiger zweiter Ausgabetermin bei der Kölledaer Tafel in Betracht kommen. „Viele Menschen haben aufgrund der Pandemie Existenzängste oder fürchten den Verlust des Arbeitsplatzes. Ich habe die Befürchtung, dass der Bedarf an Lebensmitteln für Bedürftige auch in Zukunft nicht sinken wird“, so Eileen Schindler.

Stolz ist sie aber auf die Leistung der Kölledaer Tafel im vergangenen Jahr: „Wir hatten zu Beginn der Pandemie gerade einmal eine Woche keine Ausgabe und konnten dann sofort wieder öffnen.“ Auch die Hilfsbereitschaft bei Sponsoren und Ehrenamtlichen sei seit Beginn der Pandemie unglaublich groß, freut sich Eileen Schindler: „Ich hoffe, dass das auch so weitergeht.“

Die Tafel in Sömmerda und deren zweite Ausgabestelle in Buttstädt sind in der Zeit des aktuellen Lockdowns geschlossen. Karsten Thiersch, stellvertretender Leiter des Vereins Netzwerk Regenbogen, der die Sömmerdaer Tafel betreibt, hofft, dass ab dem 11. Januar wieder Lebensmittel ausgegeben werden können. Sicher sei das aber noch nicht.

„Der Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht an erster Stelle“, erklärt Karten Thiersch. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer würden teilweise zur Risikogruppe gehören. Feste Helfergruppen zu bilden, sei trotz eines großen Pools an Ehrenamtlichen aber kaum möglich.

Bedarf habe sich bei der Sömmerdaer Tafel nicht erhöht

368 Personen aus 206 Haushalten kamen im vergangenen Jahr 2020 durchschnittlich pro Woche zur Sömmerdaer Tafel, 135 Menschen holten in Buttstädt Lebensmittel ab. Dass sich der Bedarf seit der Corona-Pandemie erhöht habe, könne Karsten Thiersch nicht feststellen: „Die Zahl der Abholerinnen und Abholer war vor und nach dem Lockdown ungefähr gleich.“

Rund 80 Tonnen Lebensmittel hat die Tafel in Sömmerda und Buttstädt ausgegeben, etwas weniger als in vorigen Jahren. Das habe aber vor allem daran gelegen, dass die Tafel mehrere Wochen geschlossen gewesen sei, erklärt Karsten Thiersch.