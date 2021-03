Am 18. März will die Stadt den Märzgefallenen auf dem Friedhof gedenken.

Erinnerung an Märzgefallene in Sömmerda

In Erinnerung an die Märzgefallenen findet am Donnerstag, dem 18. März, um 15 Uhr auf dem städtischen Friedhof in Sömmerda eine Kranzniederlegung statt. Mit dieser gedenkt die Stadt Sömmerda der ermordeten Einwohner aus Sömmerda und den Ortsteilen, die in Folge des Kapp-Putsches – einem konterrevolutionären Putschversuch gegen die Weimarer Republik am 13. März 1920 – ihr Leben lassen mussten.