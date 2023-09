Erlebnistag in der Hohen Schrecke gibt Einblick ins Schäferleben

Hohe Schrecke. Die Anmeldung ist bis 12. Oktober beim Projekt Weidewonne möglich.

Das Projekt Weidewonne der Naturstiftung David veranstaltet am 14. Oktober von 10 bis 15 Uhr zusammen mit der Schäferei Rohkohl in Oberheldrungen einen Erlebnistag, bei dem Interessierte die Arbeit einer Landschaftspflege-Schäferei aktiv miterleben können.

Teilnehmende am Aktionstag in der Hohen Schrecke erhalten die Möglichkeit, sich als engagierte Schäferinnen oder Schäfer zu erproben, ins Gespräch zu kommen, Wissen über das Schäferhandwerk aus erster Hand zu erlangen und in direkten Kontakt mit den tierischen Schützlingen zu treten.

Zu den Programmpunkten gehören das Setzen von Schafnetzen, das Umkoppeln der Herde, die Klauenpflege der Tiere, eine Vorführung der besonderen Artenvielfalt auf einer Weidefläche mittels „Kennartenbestimmung“ und vieles mehr.

Die Anmeldung ist ab sofort und bis 12. Oktober unter info@weidewonne.de oder Telefon: 0361 710 129-66 möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 89 Euro pro Person, inklusive Teilnahme von jeweils zwei Kindern (bis 14 Jahre) und einer Brotzeit. Der genaue Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekanntgegeben.