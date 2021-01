Erneut 50-Kiloter-Marsch rund um Frömmstedt für den guten Zweck

Frömmstedt Laufen für die gute Sache: Am 15. Mai findet rund um Frömmstedt der "Heros-Spendenmarsch 2021" statt. Die Anmeldung ist bereits angelaufen.

Der Termin steht schon. Am 15. Mai soll der 2. Heros-Spendenmarsch rund um Frömmstedt über die Bühne gehen. Wie Jan Hähnlein, Veranstalter und Extremsportler aus Erfurt, auf seiner Internetseite informiert, sollen erneut 50 Kilometer in zwölf Stunden absolviert werden. Neu wird diesmal eine zweite Route über 25 Kilometer sein, die in sechs Stunden gelaufen werden soll. Die Anmeldung ist bereits angelaufen.

Bei der Premiere im Oktober vergangenen Jahres waren 220 Teilnehmer an den Start gegangen. Hähnlein spricht von einem Erfolg, war doch der Termin des Laufes Corona-bedingt vom 2. Mai auf den 10. Oktober verschoben worden. Erlaufen wurde ein Spendenbetrag von 17.624 Euro. Das Geld erhielt die NCL-Stiftung, die gegen Kinderdemenz kämpft.

Jan Hähnlein engagiert sich seit mehreren Jahren für die Stiftung. Allein 2020 stellte er drei Spendenaktionen auf die Beine und sammelte insgesamt 23.536 Euro. Neben dem Geld freute er sich, etliche neue Bekanntschaften geschlossen und viele Menschen für diese seltene, unbekannte Krankheit sensibilisiert zu haben.

Anmeldung unter: www.spendenmarsch.org