Udestedt. Vandalen hinterlassen an Denkmal rechte Parolen und einen Trümmerhaufen.

Erneut Vandalismus am Barkhäuser Turm

„Ich bin fassungslos. Wir sind ja leider einiges gewohnt. Aber so extrem ist es noch nie gewesen“, sagt Udestedts Bürgermeister Gunnar Dieling (FDP). Am Freitag hat der unter anderem für Udestedt zuständige Kontaktbereichsbeamte der Polizei auf einer Kontrollfahrt am Barkhäuser Turm die äußerst unschöne Bescherung bemerkt. Das von der Autobahn aus zu sehende markante Türmchen, beliebte Wegmarke und Ausflugsziel, ist zum wiederholten Male von Vandalen heimgesucht worden. „Wir wissen nicht genau, wann das passiert ist. Wir sind ja nicht jeden Tag dort“, sagt der Bürgermeister. Das vom Ort etwas abgelegene Rundtürmchen, auch Barkhäuser Warte, ist letztes Überbleibsel eines Klostergutes und Teil der früheren äußeren Befestigungsanlagen der Stadt Erfurt. Es steht als Kulturdenkmal unter Denkmalschutz.