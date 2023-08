Erneuter Einbruch – Mutmaßlicher Schmierfink gestellt: Die Polizeimeldungen für Sömmerda

Sömmerda/Kölleda. Zum zweiten Mal brechen Unbekannte bei einem Entsorgungsbetrieb in Sömmerda ein. In Kölleda werden mehrere Schmierereien festgestellt – auch an einem frisch renovierten Haus.

In einem Entsorgungsbetrieb in Sömmerda ist es am vergangenen Wochenende erneut zu einem Einbruch gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, drangen bislang unbekannte Täter mit Gewalt auf das Firmengelände ein. Im Anschluss hätten sie ein Fenster beschädigt und seien so in ein Lager gelangt.

Die Langfinger entwendeten unter anderem einen Werkzeugkasten, ein Fernglas und einen Fernseher. Den Wert des Diebesgutes gab die Polizei mit rund 600 Euro an. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 60 Euro. Die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurden aufgenommen.

Bereits in der Nacht vom 14. zum 15. August waren Unbekannte bei dem Betrieb eingebrochen. Laut Polizei hatten sie eine unbekannte Menge Elektroschrott, Werkzeuge sowie einen Fernseher im Wert von rund 650 Euro gestohlen. Bei dem Einbruch war ein Sachschaden von rund rund 800 Euro entstanden.

Zahlreiche Graffiti an frisch renoviertem Schützenhaus

Bei einer Kontrolle konnten Beamte in Kölleda einen mutmaßlichen Schmierfinken ermitteln. Der 25-Jährige wurde am Montagabend überprüft. Der junge Mann habe den Polizeiangaben zufolge Aufkleber und einen Markierstift bei sich geführt. An einem nahe gelegenen Supermarkt wurden frische Schmierereien bemerkt.

Auch an Laternenmasten, Stromkästen und Sitzbänken seien Aufkleber angebracht worden. Auch an dem frisch renovierten Schützenhaus stellten die Beamten mehrere Graffiti fest. Wegen des Anfangsverdachts der Sachbeschädigung erhielt der 25-Jährige eine Strafanzeige.