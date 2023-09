Erschrockener Einbrecher nimmt die Beine in die Hand – Dixie-Klo brennt: Die Polizeimeldungen aus Sömmerda

Am Wochenende hatte die Polizei im Landkreis Sömmerda allerhand zu tun. Unter anderem hörte ein Einbrecher im Haus eine Stimme, obwohl niemand da war.

Am Wochenende musste die Polizei zu mehreren Einsätzen im Landkreis Sömmerda ausrücken, unter anderem ist in Wundersleben ein Einbrecher erschrocken weggelaufen.

Einen gehörigen Schrecken hat in der Nacht zu Sonntag ein Einbrecher in Wundersleben bekommen, als er sich allein wähnte, dann aber eine Stimme hörte und sich in einem Haus ertappt fühlte. Er lief davon. Dabei war niemand da. Über eine Überwachungskamera hatte der Hausbesitzer (59) das Treiben aber aus der Ferne beobachtet und den Täter angesprochen. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Mit mehr als zwei Promille bei Sömmerda auf dem Rad

Deutlich zu viel getrunken hatte ein Fahrradfahrer am Samstagabend. Er war auf einer Landstraße bei Sömmerda unterwegs, als Polizeibeamte auf den 51-jährigen Mann aufmerksam wurden. Bei der Kontrolle wurde ein Wert von mehr als zwei Promille festgestellt. Die Fahrt war für den Mann damit beendet, es folgte eine Blutentnahme. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Dixie-Klo in Straußfurt brennt am Wochenende

Lichterloh hat am späten Samstagabend ein Dixie-Klo in Straußfurt gebrannt. Eine Polizeistreife entdeckte das und begann umgehend mit den Löscharbeiten. Die Polizisten brachten das Feuer unter Kontrolle. Die Feuerwehr kam dann und löschte das Feuer endgültig. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Erkenntnisse zum möglichen Täter gibt es laut Polizei bislang nicht.

