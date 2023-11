Erste Gespräche mit potenziellen Auszubildenden in Sömmerda

Landkreis. Für das Speed-Dating und die Praxistage werden Unternehmen gesucht.

Damit es für die teilnehmenden Unternehmen effizienter wird, will der Landkreis das Anfang 2023 erstmals stattgefundene Azubi-Speed-Dating 2024 mit dem Speed-Dating für das Projekt „Praxistage“ zusammenlegen. Als Termin gab das Landratsamt jetzt den 7. Februar von 11 bis 17 Uhr bekannt, die Veranstaltung soll in der Unstruthalle in Sömmerda durchgeführt werden.

Das Speed-Dating bietet Unternehmen kostenfrei die Möglichkeit, in kurzer Zeit viele potenzielle Auszubildende kennenzulernen und erste Gespräche zu führen. Sie haben die Chance, sich als Arbeitgeber zu präsentieren und sich einen Überblick über die Fähigkeiten der Jugendlichen zu verschaffen.

Schulen aus Sömmerda und Weißensee brauchen Partner

Darüber hinaus bietet der Termin die Möglichkeit, Praktikumsplätze zu besetzen. Es gibt im Landkreis drei weiterführende Schulen, die im Rahmen des Speed-Datings Firmen als Praxispartner für einen Praxistag pro Woche im Unternehmen suchen. Die Gemeinschaftsschule „Albert Einstein“ und die Regelschule „Christian Gotthilf Salzmann“ in Sömmerda sowie die Regelschule „Geschwister Scholl“ in Weißensee wollen sich an dem Projekt beteiligen.

Firmen werden gebeten, sich bis zum 30. November 2023 per E-Mail an wifoe@lra-soemmerda.de für das Speed-Dating anzumelden. Das gelte auch für jene, die bereits von der Wirtschaftsförderung angeschrieben worden sind.

Fragen beantwortet Mandy Sömmer von der Wirtschaftsförderung im Landratsamt unter Telefon: 03634/354400.