Erste Hürde für Radweg nach Rohrborn genommen

Sömmerda. Für den Bau werden die ersten Planungen erstellt.

Die erste Hürde für den geplanten Bau des Radweges von Sömmerda in den Ortsteil Rohrborn ist genommen, das Projekt sei in das Förderprogramm aufgenommen worden, informierte Bauamtsleiter Ulrich Braem in der jüngsten Stadtratssitzung. Man bereite nun die 2. Hürde, die Planung, vor. Die Stadt gehe davon aus, dass sie dafür Förderung erhalte. Nach aktuellem Stand hatte Andreas Höhne (FDP) gefragt, weil der Bau nicht im Haushaltsentwurf 2023 steht.