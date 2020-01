Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erster Flug im Jubiläumsjahr

Am ersten Tag des Jahres treffen sich die Mitglieder des Modellflugvereins „Otto Lilienthal“ Sömmerda traditionell auf ihrem Gelände bei Rohrborn zum Neujahrsfliegen. Das war auch diesmal so – und bei optimalem Wetter mit Temperaturen um die null Grad und Sonnenschein schickten sie ihre Modelle in den blauen Himmel.

Nach einem entspannten vergangenen Jahr mit vielen Flugstunden feiern die Modellflugfreunde 2020 ihr 25-jähriges Vereinsjubiläum. Extra-Veranstaltungen seien deshalb bisher allerdings nicht geplant, sagt Vereinsvorsitzender Thomas Hubold. Das nächste große Ereignis werden die Flugtage am 9./10. Mai sein, zu dem sie diesmal auch verstärkt andere Vereine einladen wollen. Und der Dachverband ist sicherlich auch dabei. Ansonsten stehen wie jedes Jahr diverse Wettkämpfe und im Herbst das Drachenfest an. Die im vergangenen Jahr gegründete und elf Mitglieder starke Jugendgruppe bereitet sich auf die Thüringer Jugendmeisterschaft im Segelflug im Juni vor. Jeder der jungen Modellflugfreunde baut dazu sein eigenes Segelflugzeug. Bis es im Frühjahr wieder wärmer wird, dürfen die 60 Mitglieder des Modellflugvereins „Otto Lilienthal“ jetzt mit leichten Modellen am Samstagnachmittag immer in der Zwei-Felder-Halle in Weißensee trainieren. Der Vertrag mit dem Landratsamt dazu läuft bis März, so Thomas Hubold.