Erstmals offene Höfe in Großneuhausen

Andreas Erfurth gab in der Siedlung in Großneuhausen Einblick in sein Hobby. Er und Juana Henze freuten sich über das große Interesse.

Großneuhausen Mitglieder des Fördervereins Kita Pusteblume freuen sich über gute Resonanz

Der Anfang ist gemacht. Sieben Vereine, Institutionen und Privatpersonen haben sich am Samstag am „Tag der offenen Höfe“ in Großneuhausen beteiligt. „Für das erste Mal sind wir mehr als zufrieden“, sagte Hilda Blum. Zusammen mit Maike Zitzmann steht sie an der Spitze des Fördervereins Kita Pusteblume Großneuhausen, der die Aktion ins Leben gerufen hat. „Im Oktober hatten wir die Einwohner per Handzettel aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen“, berichtete sie. Natürlich ging der Verein selbst mit gutem Beispiel voran. Am Teich sorgten die Mitglieder mit Soljanka für eine herzhafte Stärkung und luden zu einem Fotoshooting ein.

Im Boot war auch die Freiwillige Feuerwehr, die Glühwein und Rostbratwürste anbot. Ebenfalls mit dabei war die Seniorengruppe. Die Mitglieder tischten im Dorfgemeinschaftshaus Kaffee und Waffeln auf. Außerdem entführte Regina Baumann in die Welt der Märchen. Märchenfilme flimmerten in der St.-Georg-Kirche über die Leinwand.

Motorengeknatter lag über der Siedlung. Andreas Erfurth schwang hier die Kettensäge und schuf im Beisein vieler Schaulustiger Weihnachtsbäume und Kerzen aus Holzstämmen. „Die Besucherschar riss den ganzen Nachmittag nicht ab“, freute sich Juana Henze über den großen Anklang. Begeistert war auch Sindy Strebe, die Leiterin des Kindergartens. „Toll, was der Förderverein alles auf die Beine stellt, um den Kindergarten zu unterstützen.“ Voll des Lobes äußerte sich auch Bürgermeister Torsten Köther (parteilos). „Erst das Wochenende zuvor hatten wir einen gut besuchten Weihnachtsmarkt. Mit dem Tag der offenen Höfe gibt es nun ein zusätzliches Angebot im Ort. Das kann nur gut sein.“ Mit dem Weihnachtskonzert am 17. Dezember um 16 Uhr in der St.-Georg-Kirche steht der nächste Höhepunkt schon vor der Tür. Es musizieren Mitglieder des Opernchores Erfurt und des Chores Querbeet.