Erzähltelefon und Hörkalender im Kreis Sömmerda

Die Adventszeit ist traditionell eine gemütliche Zeit, in der sich Christinnen und Christen auf den Heiligen Abend und Weihnachten vorbereiten. Doch wie kann das gelingen, in einer Zeit, in der besinnliche Konzerte, Lesungen und Zusammenkünfte nicht stattfinden können? Die Kirchengemeinden in Sömmerda versuchen trotzdem, Besinnlichkeit zu stiften.

„Wir konzentrieren uns auf den Heiligen Abend und das braucht gerade all unsere Kräfte auf“, berichtet Inga Mergner, Pfarrerin der evangelischen Regionalgemeinde Sömmerda. Geplante Aktionen gebe es deshalb für die Adventszeit, abgesehen von den Gottesdiensten, nicht. Das solle aber nicht heißen, dass sich nicht spontan etwas ergeben könne, so Inga Mergner. Vieles, was zum Advent gehöre, spiele sich aber sowieso in den Häusern ab, meint die Pfarrerin. „Zu Hause Plätzchen backen und schmücken, das ist ja zum Glück noch möglich“.

Ob geplante Konzerte in der Adventszeit in Kölleda stattfinden können, ist noch nicht sicher. Eine adventliche Lesung aus „Die Rache der Weihnachtsgurke“ mit der Autorin Julia Bruns musste schon zwei Mal verschoben werden. Ob der dritte Termin, am Mittwoch, 9. Dezember, ab 19 Uhr im Kölledaer Gemeindezentrum gehalten werden kann, stehe auch noch in den Sternen. Um wenigstens ein bisschen Adventsfreude in die Häuser zu bringen, erstellt Felicitas Kühn, Pfarrerin in Kölleda, einen Adventskalender zum Hören im Internet. Jeden Tag soll es eine Überraschung geben. „Wir haben Musik mit unseren Chören aufgenommen“, erzählt Felicitas Kühn. Auch ein gutes Wort und Basteltipps sollten sich hinter den akustischen Türchen verstecken. Und Menschen aus der Gemeinde sollen zu Wort kommen. „Damit alle Menschen aus der Gemeinde auch Zugang zum Adventskalender haben, hoffe ich, dass vielleicht auch mal die Enkel mit dem Smartphone vorbei kommen“, sagt die Kölledaer Pfarrerin.

„Das Thema Gemütlichkeit ist in diesem Jahr natürlich nur eingeschränkt möglich“, findet Pfarrer Andreas Simon aus Rastenberg. Im Kirchspiel Rastenberg wird die Adventszeit in diesem Jahr in kleinerem Rahmen stattfinden. „Die Kirche als Anlaufstelle für die Gemeindemitglieder soll aber nicht wegfallen“, sagt Pfarrer Andreas Simon. Deshalb wird es in jedem Ort des Kirchspiels eine Adventsandacht geben, auch mit musikalischer Untermalung.

Auch bei der katholischen Pfarrei St. Franziskus von Assisi in Sömmerda sind die meisten adventlichen Veranstaltungen abgesagt. „Wenn ich etwas Geistliches erleben will, brauche ich die Nähe der Menschen“, sagt Pfarrer Rudolf Knopp. Virtuellen Ersatz gibt es in der katholischen Gemeinde also nicht. Ein bisschen Romantik, wie Pfarrer Knopp meint, bringe aber die Roratemesse, jeden Mittwoch in Sömmerda um 6 Uhr morgens, nur im Kerzenschein. Außerdem bittet der Pfarrer seine Gemeindemitglieder, schon für den Heiligen Abend vorzuplanen. Zwei Gottesdienste wird es am 24. Dezember in Sömmerda geben, um 16 und um 22 Uhr. Dafür ist eine Anmeldung im Gemeindebüro notwendig.

Das Kirchspiel Buttstädt hat ein Erzähltelefon für die Adventszeit eingerichtet. Jeden Freitag gibt es eine neue Andacht, die am Telefon abgespielt wird. Auch das originale Kirchenläuten der jeweiligen Kirche ist aufgenommen, genauso wie Lieder, berichtet Pfarrerin Evelin Franke.

Hörbarer Adventskalender aus Kölleda: www.kirchenkreis-eisleben-soemmerda.deButtstädter Erzähltelefon: 03644 / 8 46 28 52 (kostenlos)