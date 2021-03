Es darf getankt werden am Leubinger Fürstenhügel

Leubingen. Zapfsäulen, Shop und Toilettenanlage an der Rastanlage an der A 71 seit Dienstagnachmittag in Betrieb.

Jürgen Ullrich aus Sömmerda war am Dienstag um 15.40 Uhr der erste, der mit seinem Auto an der Tank- und Rastanlage Leubinger Fürstenhügel Kraftstoff tankte. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit gingen die Zapfsäulen, der Shop und die Toilettenanlage an der A 71 zwischen den Anschlussstellen Sömmerda-Ost und Kölleda in Betrieb und haben ab sofort rund um die Uhr geöffnet.

In den Stunden zuvor hatte noch einmal emsige Betriebsamkeit geherrscht. Die Tanks für 80.000 Liter Diesel, 50.000 Liter Benzinsorten und für Autogas waren schon gefüllt, die beiden Schnellladesäulen mit dem Elektroauto getestet. Doch die Fensterputzer säuberten noch die Scheiben, Pflasterer arbeiteten an den Fußwegen, die Autobahnpolizei erteilte die letzten Freigaben. Bevor der Bauzaun entfernt werden durfte, musste die Kehrmaschine Extra-Runden drehen, damit die Fahrspuren auch tatsächlich sauber und damit sicher waren.

Der Shop hatte seine Prüfung durch das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt schon am Montag bestanden, berichtete Sergej Vorster, Geschäftsführer der Firma Unique als Pächter der Anlage. Vorerst sechs Mitarbeiter nahmen an der Tankstelle am Dienstag ihre Arbeit auf, je nach Frequentierung werde man das Personal aufstocken, so Vorster. Das Restaurant eröffnet aufgrund der aktuellen Einschränkungen voraussichtlich erst Mitte des Jahres.

Die Shell Deutschland Oil GmbH hat die Tank- und Rastanlage Leubinger Fürstenhügel als Konzessionsnehmer errichtet und wird sie 30 Jahre lang betreiben. Architekt Olaf Baum vom Büro PAD vertrat das Unternehmen. Dieses Projekt sei in vielerlei Hinsicht ein besonderes, sagte er. Von Anfang an sei durch den interdisziplinären Planungswettbewerb eine sehr komplexe Sicht mit Wert auf Qualität erfolgt. Zudem sei der Bau ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit von öffentlichem Auftraggeber und privaten Unternehmen.

Mit dem Siegerentwurf wurde eines der richtungsweisenden Projekte der Internationalen Bauausstellung (Iba) Thüringen umgesetzt. Iba-Projektleiterin Ulrike Rothe verweist auf den hohen baukulturellen Wert mit dem Material Holz im Inneren und Metall/Aluminium an der Außenhülle. Das Langhaus von Dermsdorf war Inspirationsquelle für den Architekten.

In den kommenden Wochen werden noch letzte Arbeiten an der Gebäudeverkleidung erledigt und die Wegeverbindung zu einer Landschaftsterrasse fertiggestellt. Auf dem Zeitreiseweg zum benachbarten bronzezeitlichen Fürstengrab können Besucher schon jetzt spazieren.