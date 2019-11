Sömmerda. Am Wochenende können sich Kleine und Große auf zahlreichen Weihnachtsmärkten und in Konzerten auf die Adventszeit einstimmen.

Es weihnachtet allüberall im Landkreis

Schittchenmarkt

Zum Schittchenmarkt des Handwerker- und Gewerbevereins Sömmerda mit verkaufsoffenem Sonntag 13 bis 18 Uhr in der Innenstadt und Programm ab 15 Uhr wird am 1. Advent eingeladen.

Lichterkirche

Kölleda. Der Mädchenchor des „Goethe-Gymnasium/Rutheneum seit 1608“ aus Gera tritt am Samstag um 18 Uhr in der Kölledaer St. Wippertikirche auf. Dieses Konzert ist Teil der traditionellen Lichterkirche in Kölleda. Der Eintritt ist frei, für Unkosten sind Spenden willkommen. Zum gemütlichen Beisammensein lädt ab 16 Uhr vor der Kirche der Verein „Gemeinsam für Kölleda“ mit warmen Getränken, Leckereien und einem kleinen Programm ein.

Bertha-Trubel

Sömmerda. Samstag ist ab 14 Uhr im Bürgerzentrum „Bertha von Suttner“ Weihnachtsmarkt mit Flohmarkt. Es wird ein kleines Riesenrad geben, ein Märchenzelt, ein Kekshäuschen, dazu kann gebastelt und geschlemmt werden – und der Weihnachtsmann kommt auch.

Marmeladen-Hoheit

Schloßvippach. Viele fleißige Hände haben dafür gesorgt, dass am Samstag 13 Uhr der Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz öffnen kann. In der Vitus-Kirche hebt sich bei freiem Eintritt 14 Uhr für Kinder ab 4 Jahre der Vorhang für das „Rotkäppchen“, 15 Uhr wird der Weihnachtsmann erwartet. Im Wettbewerb um die beste Erdbeermarmelade wird gegen 17 Uhr die 10. Erdbeermarmeladenmajestät gekürt. Es gibt die Plätzchenbackstube, Kinderschminken und viel mehr.

Indoor-Adventsmarkt

Kleinbrembach. Im Dorfgemeinschaftshaus heißt es am Samstag von 14 bis 18 Uhr „Weihnachten für Jung und Älter“ mit Kaffee und Kuchen von Bäckerei Höhne, Mal- und Basteltisch für Kinder, Strick- und Häkelwaren, Keramik- und Holzkunst, Glühwein und Grillspezialitäten und mit musikalischer Unterhaltung durch André Haufe-Ludwig.

Markttreiben

Buttstädt. Zum Weihnachtsmarkt laden Stadt, Vereine und Firmen am Samstag ab 14 Uhr auf den Buttstädter Marktplatz ein – ab 17 Uhr heißt es zu Livemusik dann „Rock in den Advent“.

Hoffest

Kölleda. Am Samstag ist ab 17 Uhr im Rittergut Hoffest: Es gibt Livemusik und einen Weihnachtsmarkt mit wunderschönen Geschenkideen im weihnachtlich geschmückten Hof des Ritterguts. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Stimmungsvoll

Wundersleben. Der Kinderbetreuungsverein Wundersleben, die Kinder und das Team der Kita laden laden ein zum 16. Weihnachtsmarkt am Samstag, den die Kindergartenkinder um 14.30 Uhr in der Kirche eröffnen. Danach warten Stände auf Jung und Alt. Erwartet wird auch der Weihnachtsmann.

Der Erlös des Marktes ist für den Kindergarten bestimmt.

Gutshaus-Markt

Tunzenhausen. Zum Weihnachtsmarkt am „Alten Gutshaus“ laden am Samstag ab 16.30 Uhr der Ortsteilrat und der Förderverein „Altes Gutshaus“ Tunzenhausen ein.

Adventsmusik

Backleben. Adventsmusik mit dem Duo „Fräulein Honig“ gibt es am Sonntag ab 14 Uhr in der St. Severinuskirche. Im Anschluss wird auf den Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz eingeladen.

Klangvoll

Guthmannshausen. Ein Konzert für Orgel und Klavier lockt am Samstag in die St.-Petri-Kirche. Es beginnt um 18 Uhr. Im Anschluss bietet der Burschenverein im Bürgerhaus Speisen und Getränke für einen gemütlichen Ausklang an.

Weihnachtszauber

Vogelsberg. Das Team von World of Beats veranstaltet am Samstag den inzwischen 4. „Weihnachtszauber in Vogelsberg“ ab 15 Uhr am Kirchplatz mit Ständen und erstmals Ponyreiten für Kinder, Weihnachtsliedern und -gedichten vom Schulchor aus Vogelsberg ab 15.30 Uhr. Gegen 17.30 Uhr wird der Weihnachtsmann erwartet, ab 18 Uhr bietet Andre Haufe-Ludwig Live-Musik. In der Kirche gibt es einen Raum der Stille und Lesungen.

Heimatfreunde

Leubingen. Die Heimatfreunde Leubingen und die Kirmesgesellschaft Leubingen laden zum Weihnachtsmarkt auf den Brunnenplatz ein. Am Samstag 14 Uhr erklingen Weihnachtslieder, gesungen von den Kindergartenkindern. Der Weihnachtsmann kommt und Verkaufsstände locken.

Rotarier

Sömmerda. Im Adventskonzert des Rotary-Clubs Sömmerda am Sonntag ab 17 Uhr in der St. Franziskuskirche in Sömmerda erklingt weihnachtliche Bläsermusik von „AERO-Art“. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

In Familie

Günstedt. Im „Haus im Sonnenstrahl“ veranstaltet der Kultur- und Freizeit-Verein am Sonntag ab 15 Uhr den 9. Familienadvent mit gemütlichem Zusammensein, Weihnachtswerkstatt, Punsch, Rostwürsten und selbstverständlich Besuch vom Weihnachtsmann.

Traumhaft

Beichlingen. Die Singgemeinschaft Schillingstedt lädt bei Glühwein, Kinderpunsch und süßen Leckereien zum Adventskonzert ein. Zuhörer sind willkommen am Samstag ab 17 Uhr im Wappenkeller von Schloss Beichlingen.

Kabarett

Großbrembach. Am Samstag startet um 20 Uhr das Kabarett „Fettnäppchen“ mit dem Stück „Es ist ein Kloß misslungen“. Einlass ist ab 19 Uhr, und die Karte kostet 18 Euro.

Puppentheater

Beichlingen. Das Figurentheater Weidringer aus Erfurt und der Förderverein Schloß Beichlingen laden am Sonntag um 16 Uhr in den Rittersaal zur Aufführung „Die Zauberflöte – Sternstunde einer Souffleuse“ ein.

Auftaktkonzert

Weißensee. Die Weihnachtskonzerte des MGV Sömmerda finden auch in diesem Jahr wieder statt. Zum Auftakt sind beide Chöre unter der Leitung von Natalie Jedigarjew am 1. Advent 15 Uhr in der Nikolaikirche Weißensee zu hören. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei, es wird um eine Spende gebeten.