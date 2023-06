Etwa 40 Säcke Mörtel und 500 Liter Diesel von Baustelle im Landkreis Sömmerda gestohlen

Vogelsberg. Diebe hatten es erneut auf eine Baustelle im Landkreis Sömmerda abgesehen. Diesmal schlugen sie hier zu.

Mehr als 40 Säcke Mörtel und rund 500 Liter Diesel haben Unbekannte von einer Baustelle im Landkreis Sömmerda gestohlen. Die Beschuldigten hatten sich in der Nacht zum Dienstag Zutritt zu dem Gelände in Vogelsberg verschafft, wie die Polizei am Mittwoch berichtet. Den Kraftstoff zapften sie demnach von einem Bagger und einem Lkw ab. Der entstandene Schaden wird auf mehr als 1200 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Wer hat in Vogelsberg im Bereich Am Badeborn verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda unter der Telefonnummer 03634/336-0 entgegen.

