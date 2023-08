Etwas Süßes zum Leben

Das Schuleinführungswochenende in Thüringen steht im Kalender.

Heute (Samstag) steht in vielen Familien ein besonderes Fest an: Das Kind oder Enkelkind hat Schuleinführung! Eines darf an diesem Tag natürlich nicht fehlen: die Zuckertüte! Da können wir übrigens sehr stolz sein, denn die Zuckertüte ist vor über 200 Jahren in Mitteldeutschland erfunden worden.

Zuckertüten im Osten sind 15 Zentimeter länger

Zu DDR-Zeiten hatten die Zuckertüten im Osten denen im Westen etwas voraus: Sie waren nicht nur oft eher eckig als rund, sondern im Durchschnitt 15 Zentimeter länger. Heute sind manche Zuckertüten fast so groß wie das einzuschulende Kind. Selbst dann reicht der Platz noch nicht einmal aus, so dass Stofftiere und Ähnliches außen angebunden sind.

Andreas Berger, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Eisleben-Sömmerda Foto: Andreas Berger

Eltern und Großeltern wollen den Kindern den neuen Lebensabschnitt versüßen. Dafür sind die Tüten gefüllt bis unten hin, nicht wie früher manchmal zum Teil mit Papier ausgestopft. Es hat sich auch der Brauch entwickelt, nicht nur zum Schulanfang, sondern zum neuen Schuljahr oder zu Beginn des Studiums eine kleine Zuckertüte zu überreichen, manchmal sogar zu einem anderen neuen Anfang.

Etwas Süßes am Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Ein Lied aus der Bibel, der 119. Psalm, hat es schon vorweggenommen. Dort heißt es in zwei Sätzen: „Ich weiche nicht von deiner Rechten; denn du lehrest mich. Dein Wort ist meinem Munde süßer denn Honig.“ Das gilt nicht nur zum Schulanfang oder zum fröhlichen Fest, es gilt an jedem Tag unseres Lebens, auch dann, wenn wir traurig oder im Leben bitter geworden sind. Quasi eine Zuckertüte, etwas Süßes fürs ganze Leben. Das dürfen wir alle feiern, nicht nur die Schulanfänger!

