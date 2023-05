Europafest in Sömmerda mit besonderer Ausstellung

Gerd Wettig (Foto) vom Betriebshof der Stadt sowie Mitarbeiter der Firma Elektro Schümann bringen mit ihrer Hebebühnentechnik die ersten Banner an der Rathaus-Südseite an.

Sömmerda. In Sömmerda wurde am Rathaus die Wanderausstellung „United in peace“ angebracht. Was darauf zu sehen ist und was es damit auf sich hat:

Die Wanderausstellung „United in peace“ wurde am Montag am Sömmerdaer Rathaus angebracht. Im Foto zu sehen ist Gerd Wettig vom Betriebshof der Stadt, er bringt gemeinsam mit der Firma Elektro Schümann mit ihrer Hebebühnentechnik die ersten Banner an der Rathaus-Südseite an.

Die von der Stadt Böblingen initiierte Ausstellung zeigt großformatige Banner von 14 Künstlern aus europäischen Partnerstädten Böblingens, zu denen auch Sömmerda gehört, und wurde im vergangenen Sommer anlässlich des Stadtfestes in Böblingen eröffnet. Sömmerda ist die erste der sieben Böblinger Partnerstädte, in der die Wanderausstellung gezeigt wird. Anlass ist das Europafest, das am 13. Mai auf dem Obermarkt in Sömmerda gefeiert wird.