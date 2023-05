Europafest und Eröffnung der Freibad-Saison im Landkreis Sömmerda

Die Wanderausstellung „United in peace“ wird anlässlich des Europafestes am Sömmerdaer Rathaus gezeigt.

Landkreis. Auch zahlreiche Konzerte gibt es am Wochenende. Der Tag der Städtebauförderung wird gleich an drei Orten begangen.

Das zweite Mai-Wochenende steht ganz im Zeichen Neptuns – die Freibäder im Landkreis schalten in den Bademodus – und Europas. Hier ist die Kreisstadt Gastgeber für das Europafest.

Kirchenkonzerte

In der Schlosskirche St. Marien in Ostramondra gastiert am Freitag 18 Uhr das Ensemble Vespertilio mit dem Programm Celtic Affairs. Die Musik wird abgerundet durch kulinarische Köstlichkeiten und Reisebilder aus Irland. Die Kirchengemeinde lädt ein.

Bevor in Rastenberg um 19.30 Uhr das musikalische „Project Unplugged“ in der Coudray-Kirche startet, wird ab 17.30 Uhr zu Spezialitäten vom Grill und Getränken eingeladen. Diese gibt es auch nach Konzertende. Zum Ausklang der Festwoche anlässlich der Orgelweihe erklingt am Samstag 16 Uhr das neue Instrument während des Abschlusskonzertes gemeinsam mit Posaunen.

Freibad-Saisonstart

Der Startschuss für die Saison 2023 im Stadtbad Sömmerda fällt am Samstag um 9 Uhr. Bis 19 Uhr können sich an diesem Tag die Badegäste am und im Wasser tummeln. Verschiedene Vereine, die dem Wasser verbunden sind, präsentieren ab 14 Uhr ihre Angebote vom Seesport über Wasserball bis Beachvolleyball. Zuvor, um 11.30 Uhr, steigen die Wasserballer des SV Sömmerda zum Punktspiel gegen den Erfurter SCC ins Becken.

Mit einem Badfest am Samstag ab 14 Uhr wird Saisoneröffnung des Vereinsbades Kindelbrück, das die Sport- und Spielgemeinschaft betreibt, gefeiert. Chorgesang des MGV Kindelbrück, Tanzvorführungen der Faschingsmäuse, Hüpfburg, Spielangebote für Kinder, Kaffee und Kuchen sind versprochen. Das Bad in Buttstädt hat ab Montag seine Pforten von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Hoffest zum Jubiläum

Am Samstag soll sich im Tierzentrum Sömmerda auf der Weißenburg viel um Wolle drehen – vom Scheren über das Spinnen und Färben bis zum Weben und Stricken inklusive einer Präsentation der Endprodukte. Zum 30. Geburtstag gibt es ab 10 Uhr unter anderem auch einen Streichelzoo, Ponyreiten, Flohmarkt, Wissenswertes um Kräuter und kulinarische Genüsse.

Thüringer Europafest

Am Samstag ist Sömmerda Gastgeber für das ganztägige Fest, das um 10 Uhr auf dem Obermarkt eröffnet wird. Verschiedene Diskussionsrunden und Interviews zu Themen wie Kriegsgräberfürsorge, Energiekrise, EU-Förderprojekte in Sömmerda und der Region, das Albert-Schweitzer-Gymnasium als Europaschule, Auslandsaufenthalte, Talentförderung, Vorstellung von Europas Kulturhauptstädten 2023 sowie Sömmerdas Partnerstädten stehen unter anderem auf dem Programm. Angebote für Groß und Klein sowie Thüringer und europäische Kulinarik runden den Tag ab. Auf musikalische Reise durch Europa geht es mit dem Polizeiorchester Thüringen von 17.45 bis 19 Uhr.

Bauförderung und Sommerfest

Im Kölleda dreht sich am Samstag im Rittergut ab 10 Uhr alles um den Tag der Städtebauförderung. Ab 11 Uhr kann das sanierte Gebäude Markt 25, das Alte Amtshaus, besichtigt werden und 13.30 Uhr beginnt das Sommerfest mit vielerlei Angeboten im und vor dem Sozio-kulturellen Zentrum.

In Sömmerda geht es im Nachgang der Talkrunde (Beginn 11.40 Uhr) auf dem Obermarkt ab 12 Uhr auf eine Stadtführung zu den in der Talkrunde vorgestellten Förderprojekten in Sömmerda mit weiteren Erläuterungen. Zum Tag der Städtebauförderung öffnet das Rathaus in Buttstädt am Samstag seine Türen. Der nun fertige Ratssaal kann in der Zeit von 10 bis 12 Uhr besichtigt werden.

Offene Schultüren

Wer sich für Berufe in Tier-/Landwirtschaft und Landschaftsbau interessiert, kann sich beim Tag der offenen Tür in der Staatlichen Berufsbildenden Schule Weimarer Land/Sömmerda in Schwerstedt (Am Ettersberg) von 9 bis 13 Uhr über Ausbildungsmöglichkeiten informieren.

Landgemeinde-Fest

In Mannstedt findet das erste „Fest der Landgemeinde“ Buttstädt statt. Ausrichter sind die Mannstedter Vereine in Mannstedt. Es erwartet die Besucher ein buntes Rahmenprogramm unter anderem mit Darstellungen der ortsansässigen und regionalen Vereine. Darüber hinaus bieten die Mannstedter verschiedenste Attraktionen für Jung und Alt über das gesamte Wochenende, etwa Regionalmarkt und Schleppertreffen sowie Abend-Tanz am Samstag und Sonntag 10 Uhr Frühschoppen mit Vereinsolympiade.

Konzerte zum Muttertag

Das musikalische Bibo-Café zum Muttertag am Sonntag um 14 Uhr im Dreyse-Haus Sömmerda ist ausverkauft, bei schönem Wetter gibt es Restplätze im Innenhof. Ebenfalls ab 14 Uhr erklingt das Muttertagskonzert des Männergesangvereins Sömmerda in der Petrikirche.