Sömmerda ist am 13. Mai Gastgeber für das Europafest.

Fahnen-Ausstellung am Sömmerdaer Rathaus

Sömmerda. Zum Europafest haben auch Gäste aus den Partnerstädten Kedainiai und Böblingen zugesagt.

Für das Europafest des Freistaates Thüringen, am 13. Mai in Sömmerda, haben Gäste aus den Partnerstädten Kedainiai und Böblingen zugesagt, freut sich Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke). Zu den Delegationen gehören auch seine Amtskollegen. Gelungen sei es zudem, die Fahnen-Wanderausstellung von Kunst aus Böblingen sowie aus seinen sieben europäischen Partnerstädten für das Europafest zu binden, die Banner werden am Rathaus zu sehen sein.