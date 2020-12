Fahrer nach Unfall verletzt – Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

An dem Auto des verunfallten Fahrers entstand ein Totalschaden.

Autofahrer prallt gegen Baum

Ein 57-jähriger Mann fuhr am Donnerstag gegen 14.15 Uhr mit seinem Kia von Leubingen kommend in Richtung Scherndorf. Etwa hundert Meter nach dem Abzweig zur Thomas-Müntzer-Siedlung kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Straßenleitpfosten sowie ein Verkehrszeichen und prallte dann gegen einen Baum.

Der Mann wurde nur leicht verletzt. An seinem Auto entstand allerdings Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Neben der Polizei, Rettungswagen und Notarzt kamen auch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Sömmerda und Leubingen zum Einsatz.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstag, im Zeitraum von 9.45 Uhr bis 10.00 Uhr, parkte ein unbekanntes Fahrzeug auf dem Kundenparkplatz des Kaufland-Marktes in der Mainzer Straße in Sömmerda. Beim Ein- oder Ausparken beschädigte der unbekannte Fahrer dabei einen benachbarten weißen PKW Hyundai.

Anschließend verließ der Verursacher den Unfallort, ohne den Vorfall zu melden. Hinweise zu diesem Verkehrsunfall nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda unter Angabe der Vorgangsnummer 0285361/2020 entgegen. Telefon: 03634 3360.

Kellereinbrüche in Wohnhäuser

In der Straße des Aufbaus und der Prof.- Semmelweis-Straße waren zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag Einbrecher am Werk.

In zwei Mehrfamilienhäusern brachen die Unbekannten insgesamt sechs Keller auf. Die Langfinger hatten es vor allem auf Werkzeug abgesehen. Im Wert von mehreren hundert Euro verschwanden unter anderem Bohrmaschinen und ein Akkuschrauber.

