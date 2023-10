Fahrraddiebe im Landkreis Sömmerda unterwegs

Landkreis Sömmerda. In Sömmerda und in Kölleda haben Fahrraddiebe ihr Unwesen getrieben. Die Polizeimeldungen im Überblick:

In Sömmerda und in Kölleda haben Fahrraddiebe ihr Unwesen getrieben.

So wartete am Mittwoch eine böse Überraschung auf einen 43-Jährigen vor einem Baumarkt in Sömmerda. In der Zeit von 16.30 bis 19 Uhr hatte man ihm sein angeschlossenes Fahrrad aus einer geschützten Gitterbox in der Mainzer Straße gestohlen. Der Dieb hatte die Box aufgebrochen und war mit seiner neuen Errungenschaft geflüchtet. So machte er Beute im Wert von mehr als 3700 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben dazu machen können. Hinweise an die Polizei Sömmerda unter Telefon: 03636/3360, Vorgangsnummer 23441922.

Einen großen Sachschaden hinterließen Einbrecher an einem Fahrradgeschäft in Kölleda. Unbekannte hatten versucht, in den Laden einzubrechen. Dazu hatten sie sich an der Fensterscheibe zu schaffen gemacht. Glücklicherweise scheiterten sie bei ihrem Vorgehen, und das Glas hielt stand. So mussten sich die Einbrecher mit leeren Händen auf den Heimweg machen, hinterließen aber einen 3000-Euro-Schaden. Aufgefallen war der Einbruch Mittwochvormittag. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.