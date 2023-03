Eine Radfahrer ist in Sömmerda schwer verletzt worden (Symbolfoto).

Fahrradfahrerin wird bei Unfall in Sömmerda schwer verletzt

Sömmerda. Bei einem Unfall in Sömmerda ist eine 20-Jährige schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte ihr die Vorfahrt genommen.

Eine 20-jährige Fahrradfahrerin ist Dienstagmorgen in Sömmerda schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, war die Frau mit ihrem Fahrrad auf der Salzmannstraße in Richtung Bahnhof unterwegs.

An der Kreuzung zur Fichtestraße übersah eine 33-jährige Audi-Fahrerin die Radfahrerin, die Vorfahrt hatte, und stieß mit ihr zusammen. Die 20-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die Audi-Fahrerin wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

