Fahrzeug in Brand gesetzt – Feuer greift auf anderes Auto über

Am frühen Samstagmorgengegen 2.50 Uhr setzten unbekannte Täter einen in der Schillerstraße in Sömmerda abgestellten Pkw in Brand. An dem VW Touran entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Trotz der prompt eingeleiteten Löscharbeiten, griff das Feuer in der Folge auf einen VW Golf über. Hierbei wurde ein Schaden von weiteren 10.000 Euro verursacht.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 03634-3360.

