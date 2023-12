Fahrzeugdiebstahl und entlarvte Drogenfahrt - Die Polizeimeldungen aus dem Landkreis Sömmerda

Landkreis Sömmerda Polizei stoppt Rauschgiftfahrt eines 21-Jährigen und VW im Wert von 10.000 gestohlen.

Ein 48-jähriger Fahrzeugbesitzer wurde in Leubingen am Dienstagnachmittag Opfer eines Autodiebstahls. Der Mann hatte laut Polizei seinen VW am Tag zuvor in der Rosa-Luxemburg-Straße geparkt. Als er zu diesem zurückkehrte, war der Wagen verschwunden. Ein Unbekannter hatte das Auto geöffnet, den Motor gestartet und flüchtete mit dem Gefährt im Wert von 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Autofahrt unter Drogeneinfluss

Aufmerksame Polizeibeamte hielten in der Nacht zu Mittwoch einen Autofahrer an. Der 21-Jährige war in der Straße des Friedens im Landkreis Sömmerda unterwegs gewesen, als die Polizei auf ihn aufmerksam wurde. Laut Polizeimeldung zeigte der Drogenvortest, den sie den Fahrer durchführen ließen, ein positives Ergebnis an. Die Fahrt war für den Mann an dieser Stelle beendet und er musste mit zur Dienststelle. Dem 21-jährigen Fahrer wurde Blut abgenommen, bevor er seinen weiteren Weg zu Fuß antreten durfte.