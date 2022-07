Thematische Postkarten wurden gestaltet. In den nächsten Monaten werden Mandy Sömmer von der Wirtschaftsförderung des Landkreises (2.v.r.) sowie die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) in der Agentur für Arbeit, Nancy Schröder (l.), und im Jobcenter Sömmerda, Katrin Pankratz (2.v.l), auf die Unternehmen zugehen, um sie zur Teilnahme an der Kampagne zu motivieren.