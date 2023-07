Familienwandertag führt rund um Großbrembach

Großbrembach. Anmeldung für die Veranstaltung des Landkreises am 3. September notwendig. Zwei Touren stehen zur Auswahl.

Der Landkreis Sömmerda lädt wieder zu einem Familienwandertag ein, der am 3. September in der Landgemeinde Buttstädt stattfindet. Treffpunkt ist ab 9 Uhr die Kirche St. Wigbert in Großbrembach. Um eine Anreise bis spätestens 9.15 Uhr bittet der Veranstalter, das Landratsamt.

Am Platz der Demokratie (Kirchplatz) und der Hainstraße stehen ausreichend öffentliche Parkplätze zur Verfügung. Hier werden die Wanderfreunde durch den Landrat begrüßt. Anschließend hält Pfarrerin Evelin Franke in der Kirche St. Wigbert eine Andacht. Nach Aufteilung der Gruppen starten gegen 10 Uhr zwei geführte Wanderungen in das Umland, heißt es aus dem Amt.

Route 1 führt über den Radweg nach Kleinbrembach. Dort ist im Park ein Zwischenstopp geplant. Die Streckenlänge beträgt rund 9 Kilometer. Dieser Weg hat keine Steigungen und ist auch mit Kinderwagen zu befahren. Daher ist er für Familien zu empfehlen. Auf der Rücktour kann wahlweise der Grasweg oberhalb der Weinberge genutzt werden. Belohnt wird man mit Weitblicken über das Thüringer Becken. Die Wanderroute 2 ist für Gehbehinderte nicht geeignet, etwa 7 Kilometer lang und führt um den Stausee. Auf schmalen Pfaden geht es bis zur imposanten Scherkondetalbrücke. Auch hier ist eine Rast geplant. Über Krautheim geht es auf einem Abschnitt der ehemaligen Laurabahnstrecke wieder zurück. Die Wandergruppen treffen zirka 13 Uhr in Großbrembach ein. Hier freut sich Familie Hertling darauf, die Wanderfreunde zu bewirten.

Die Teilnehmerzahl ist auf 25 pro Route begrenzt. Das Landratsamt bittet um Anmeldung bis Freitag, den 25. August.

Telefon: 03634/354649 oder Mail: tourismus@lra-soemmerda.de