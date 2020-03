Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fanfare ertönt aus dem Korb der Drehleiter

Ein berührender Augenblick: Am Samstag, kurz nach 19 Uhr, brachte die Feuerwehr den Musiker Gerrit Eckardt vom Fanfarenzug Kölleda in der Drehleiter vor dem historischen Rathaus auf 18 Meter Höhe. Von dort schickte Gerrit Eckardt die markanten Töne seines Lieblingsinstruments in die Marktstraße und darüber hinaus. Die Idee dazu hatte eine Handvoll Leute aus dem Feuerwehr-Verein und dem Freundeskreis Sömmerda. Einfach war die Organisation nicht. Doch am Ende waren alle Beteiligten stolz, ein solches Zeichen der Verbundenheit gesetzt zu haben.