Fast 30 Jahre den Wandel der Stadt vorangetrieben

Schon seine Oma habe immer zu ihm gesagt: Mach nicht so einen langen Schwatz. Auf den Punkt zu kommen, war beim Rückblick auf fast 30 Jahre Dienstzeit für Sömmerdas Leiter des Bau- und Umweltamtes, Otto Rosenstiel, aber gar nicht einfach. Zu viel hatte er auf seinem beruflichen Weg erlebt.

Sichtlich bewegt dankte er bei einem kleinen Empfang am gestrigen Mittwoch im Rathaus Kollegen, Mitstreitern, Mitkämpfern und Geschäftspartnern für die Zusammenarbeit und die guten Wünsche, die ihm alle für den Ruhestand mit auf den Weg gaben. Der Tisch bog sich unter den kleinen Präsenten, viele davon kulinarischer Art. Wenn er dies alles mit seiner Frau allein verwerten wolle, werde er kugelrund und müsse zu Hause die Türen verbreitern, scherzte Rosenstiel.

Fünf Bürgermeister in der Amtszeit erlebt

Es freue ihn, dass er die städtebauliche Entwicklung der Stadt Sömmerda mit vorantreiben durfte, betonte der Bauamtsleiter und verwies auf die Sanierung von Altstadt und dem Wohngebiet Neue Zeit, auf die Neugestaltung städtischer Hochbauten, auf zig soziale Projekte, neue Wohngebiete, die Umsetzung von Ansiedlungswünschen neuer Betriebe. Fünf Bürgermeister habe er in seiner Amtszeit erlebt.

Man habe Konzepte und Studien erarbeitet und Varianten diskutiert, gut mit Wohnungsgesellschaften, dem Sanierungsträger DSK, der Landesentwicklungsgesellschaft, Genehmigungsbehörden und Baubetrieben zusammengearbeitet. „Keine Sülze“ sei dabei stets sein persönlicher Ausdruck dafür gewesen, dass er ohne große Worte nach Lösungen suchte. Getrieben von dem Willen, etwas zu bewegen. „Es sollte etwas wackeln.“

Entwicklung des BWS zum Industriepark ein schwieriges Projekt

Es wackelte tatsächlich einiges, obgleich es auch schwierige Projekte gab. Die Entwicklung des ehemaligen Büromaschinenwerkes zum Industriepark zum Beispiel sei mit vielen Beteiligten, Altlasten und komplizierten Rahmenbedingungen nicht einfach gewesen. Und bezüglich des Industriegebietes IG3 Sömmerda/Kölleda hätte er bis zu seinem Abschied gern etwas mehr erreicht, gestand Rosenstiel. Sechseinhalb Jahre sei man da jetzt dran, „da hätte ich schon noch gern den Spatenstich gesetzt“.

ASB-Kreisgeschäftsführer Christian Karl (rechts) überbringt Glückwünsche. Foto: Ina Renke

Spatenstiche gab es in seiner Dienstzeit trotzdem reichlich, wie eine kleine Präsentation verdeutlichte, die Hauptamtsleiter Christian Haase im Sitzungssaal an die Wand beamte. Man habe die Archive geplündert, um einige Etappen der Arbeit von Otto Rosenstiel zu visualisieren.

Schon als Kind wollte er Baumeister werden

Den Berufswunsch Baumeister habe er schon als Kind gehabt, erzählte der Amtsleiter. Nach der Berufsausbildung mit Abitur bei der Deutschen Reichsbahn und dem Wehrdienst studierte er an der TU Dresden, bevor er 1981 als Diplomingenieur Fachrichtung Bautechnologie in die Bauabteilung des Büromaschinenwerkes ging. 1985 wechselte er zum Bereich Bauwesen der SED-Kreisleitung und am 1. Februar 1990 ins Stadtbauamt. Dort habe er als einfacher Mitarbeiter im stillen Kämmerlein begonnen, durfte dann zunehmend die Bauvorhaben mit bearbeiten und wurde im Jahr 2002 schließlich Bauamtsleiter, nach ein paar Umstrukturierungen in der Verwaltung später Leiter des Bau- und Umweltamtes.

Abschied fällt nicht leicht

Gestern, im Alter von 64 Jahren, fünf Monaten und drei Tagen, hieß es für Otto Rosenstiel loszulassen von seinem Amt. Das sei für ihn nicht ganz einfach, denn er habe ein wunderbares Team gehabt, sich vielen Herausforderungen gestellt und mit vielen enthusiastischen Menschen mit Sachverstand zusammengearbeitet, sagte der Amtsleiter.

Zum Abschied gab es Blumen. Nun beginnt der (Un-)Ruhestand. Foto: Ina Renke

„Er war ein ganz toller Chef, der sich für seine Mitarbeiter einsetzte“, bekräftigte Lena Kob, die im Vorzimmer von Otto Rosenstiel als Mitarbeiterin der Verwaltung angefangen hatte. Er sei auch ein bisschen streng gewesen, habe aber sein Team immer im Sinne eines kollegialen Miteinanders geführt. Auch Julia Becker, seit einem halben Jahr im Bau- und Umweltamt beschäftigt, erlebte den Amtsleiter als sehr loyal und fair, seine Tür habe immer offen gestanden.

Von Charme bis zur Halsstarrigkeit

Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) dankte Otto Rosenstiel für seine großen Verdienste um die Stadt Sömmerda und ihre Ortsteile. Er habe sich einige Denkmale gesetzt mit Gewerbegebieten, der Bahnhofstraße, Markt und Obermarkt, Brücken, dem Rämen und anderem. Er habe den Amtsleiter erlebt von Charme bis zur Halsstarrigkeit, in seiner Art wohltuend bis aufreizend, ober immer am Erfolg orientiert. „Du wirst mir und uns fehlen.“

Ab 1. Januar 2020 wird Ulrich Braem offiziell das Bau- und Umweltamt führen. In Sömmerda kennt er sich sehr gut aus, da er bislang Projektleiter und Regionalverantwortlicher der DSK war.

Spaziergänge mit den beiden Hunden

Otto Rosenstiel will nach seiner „Auswilderung“ die Freizeit und Freiheit genießen, sei schon für diverse Umzüge und Enkel-Sitting gebucht. Die Ahnenforschung, das Katalogisieren seiner rund 5000 Bücher, Haus und Garten, der Besuch familiärer „Außenstellen“ und seine Arbeit als stellvertretender Ortsteil-Bürgermeister in seinem Wohnort Niederspier (Kyffhäuserkreis) werden dafür sorgen, dass er keine Langeweile habe. Außerdem habe er seinen beiden Hunden, einem großen Schäferhund und einer Harzer Füchsin, schon lange versprochen, mit ihnen öfter Spaziergänge zu unternehmen. Nach Sömmerda werde er donnerstags zum Markttag kommen, das habe er den Kollegen im Bau- und Umweltamt schon angedroht.