Feier zum Baufortschritt an Sömmerdaer Klinik

Sömmerda. Bei einem Bergfest für die Handwerker stellt sich auch die Geschäftsführerin vor.

Auf die Bauarbeiten am und im KMG-Klinikum Sömmerda weist jetzt ein großes Schild in der Bahnhofstraße hin. Derzeit wird am Krankenhaus-Standort ein Anbau für die Radiologie errichtet sowie neben dem sogenannten Bauteil A, dem 2008 in Betrieb gegangenen Bettenhaus, ein weiteres Gebäude für eine kardiologische Praxis und Büros gebaut. Der Baustart für den sogenannten Bauteil C mit neuer Intensivstation und zusätzlicher Pflegestation soll im Herbst erfolgen. Am 15. Mai findet am Standort ein Bergfest für die Handwerker statt, bei dem sich auch Diana Richter als neue Geschäftsführerin des KMG-Klinikums Sömmerda vorstellen wird.