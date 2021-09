Feldtag in Buttelstedt zeigt Alternativen zu Herbiziden

Buttelstedt. Vorträge und Vorführungen für Landwirte werden von den Organisatoren vorbereitet.

Am 15. September lädt die Thüringer Lehr-, Prüf- und Versuchsgut GmbH ab 9 Uhr zum Feldtag auf ihr Betriebsgelände nach Buttelstedt ein. Im Projekt „Mechanische Unkrautbekämpfung“ widmet sich die Veranstaltung, die mit dem Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum ausgerichtet wird, dem Thema „Hacken im Winterraps“.

In vielen Fällen werde zur Unkrautbekämpfung ein Herbizid mit dem Wirkstoff Metazachlor verwendet, so das Landesamt. Zunehmend würden jedoch Abbauprodukte in Oberflächengewässern nachgewiesen, so dass der Gesetzgeber für Mittel mit dem Wirkstoff Obergrenzen festgelegt hat. Mittlerweile böten mechanische Maßnahmen die Möglichkeit, Herbizide einzusparen oder zu ersetzen.

TA-Newsletter für Sömmerda Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Veranstaltung startet mit kurzen Fachvorträgen, anschließend werden Landtechnikhersteller Hackgeräte auf dem Feld vorstellen und den Einsatz demonstrieren.

Anmeldung für die Teilnahme bei Jenny Seeber unter E-Mail: j.seeber@tlpvg.de, Telefon: 036451/683 18.