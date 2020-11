Fenster in Henschleben werden zu Laternenschaukästen

Henschleben. Mit einer besonderen Idee will der Heimatverein Henschleben Licht in die dunkle Jahreszeit bringen

Das Lied „Ich gehe mit meiner Laterne“ wird in diesem Jahr in Henschleben leicht abgewandelt. Denn statt mit dem leuchtenden Lampion um die Häuser zu ziehen, soll das Laternenlicht von zu Hause aus Freude verbreiten.

So jedenfalls wünscht es sich der Henschlebener Heimatverein, da aufgrund der Corona-Beschränkungen viele Laternen- und Martiniumzüge Mitte November abgesagt sind. Der Verein unterstützt die Aktion „Laternen-Fenster", mit der trotz Corona ein Leuchten in den Herbst gebracht werden soll.

Wie der Verein mitteilte, würden die Henschlebener Einwohner durch verteilte Handzettel dazu angeregt, ihre Fenster mit Laternen und LED-Lichtern zu dekorieren. So solle durch das Laternenleuchten in schwierigen Zeiten ein Zeichen der Solidarität in einheimischen Fenstern gesetzt werden. Ein Laternenumzug wie durch viele Schaufenster also.

Und die Aktion findet in Henschleben durchaus Zuspruch: Einige Einwohner hätten dem Heimatverein bereits Bilder von leuchtenden Laternen in den Fenstern zukommen lassen, worüber sich die Vereinsmitglieder freuten. Dies zeige auch, dass man die Einwohner auch auf andere Weise unterhalten könne, hieß es in der Mitteilung.

Etliche Veranstaltungen mussten in diesem Jahr wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ausfallen. Der Heimatverein Henschleben, zu dem 13 Mitglieder gehören, konnte bisher nur eine Veranstaltung durchführen, vor dem ersten Lockdown im Frühjahr. Der Kinderfasching habe laut Verein etliche Kinder und deren Eltern und Großeltern aus Henschleben und den benachbarten Dörfern angezogen.