Ferien im Landkreis Sömmerda: Einstimmung auf Halloween und kreative Workshops

Landkreis. Zahlreiche Veranstaltungen füllen die Herbstferien, hier eine Auswahl:

Endlich Herbstferien! Um keine Langeweile aufkommen zu lassen, gibt es für Kinder und Jugendliche im Landkreis Sömmerda ein abwechslungsreiches Programm.

Zooausflug und Bastelspaß im Schüler-Freizeit-Zentrum

Für kleine Bastler gibt es im Schüler-Freizeit-Zentrum (SFZ) in Sömmerda gleich mehrere Angebote, jeweils um 10 und 14 Uhr: Am 4. Oktober entstehen Herbsteulen aus Kork (1€), am 9. Oktober werden Mumienlichter gebastelt (0,50€), und am 11. Oktober gibt es gruselige Halloween-Gesellen (2€). Bis zum 4. Oktober kann man sich fürs Mittagessen am 6. Oktober (2€) sowie zum Ausflug in den Leipziger Zoo am 10. Oktober (10€) anmelden.

Anmeldung per Mail an sfz@stadt-soemmerda.de oder per Telefon: 03634 622050.

Vielseitige Aktionen im Mehrgenerationenhaus Kindelbrück

Auch in Kindelbrück gibt es kreative Projekte. Am Mittwoch, dem 4. Oktober geht es los mit fröhlichen Herbstmalereien, während am 5. Oktober Drachen gebaut und fliegen gelassen werden. In der „Lecker, Schlecker, Bäckerei“ werden am 6. Oktober Herbstplätzchen gebacken. Die Kleinen können sich am 9. Oktober auf einen Workshop zu Blätterdruck freuen. Am 10. und 11. Oktober geht es dann zum Manga-Zeichnen und Töpfern in die Bildungs- und Begegnungsstätte Weißensee. Zurück in Kindelbrück entstehen am 12. Oktober Kleidungsstücke an der Nähmaschine, und der 13. Oktober bietet einen lustigen Spielevormittag. Die Angebote laufen immer von 9 bis 12 Uhr für je 5 Euro.

Anmeldung per Mail an ferienfreizeit@thepra.info oder per Telefon: 036375 646868.

Kultureller Austausch über Musik

Im Gemeindezentrum Sömmerda am Marktplatz 5 gibt es vom 2. bis 5. Oktober ein Ferienprojekt zu ukrainischen Liedern und Tänzen. Kinder zwischen 7 und 12 Jahren mit Freude an Musik und Bewegung können ohne Anmeldung um 10 Uhr vorbeikommen.

Von Halloween bis Hexenwanderung

Im Kinder- und Jugendhaus Buttstädt werden am 4. Oktober ab 13 Uhr gruselige Porzellanteller bemalt, am 5. Oktober treffen sich alle ab 12 Uhr zum Oktoberfest mit selbst gebackenen „Brezn“. Am 6. Oktober wird das Haus ab 13 Uhr zur Wellnessoase. Wer Lust auf leckeres Kürbisbrot hat, kann am 9. Oktober ab 12 Uhr zum Backen vorbeikommen. Am 10. Oktober ab 13 Uhr können Kinder und Jugendliche Neon-Türschilder für das eigene Zimmer basteln. Am 11. Oktober wird um 13 Uhr das mexikanische Fest der Toten – Dia de los Muertos – gefeiert. Am 12. Oktober ab 15 Uhr sind Kinder ab 10 Jahren zu einer Hexenwanderung mit Lagerfeuer eingeladen.

Anmeldung per Mail an jugendclub-buttstaedt@asb-soemmerda.de oder per Telefon: 0162 2945925.

Zeit zum Bauen und Handwerken

Auf dem alten Skate-Platz in der Vieselbacher Straße entsteht der Bauspielplatz Sömmerda. Jeweils von 10 bis 16 Uhr kann hier vom 4. bis 10. sowie 9. bis 13. Oktober gewerkelt werden. Wer mitmachen möchte, sollte passende Kleidung tragen und Verpflegung einpacken.

Handwerkerwoche ist vom 30. September bis 8. Oktober auf der Funkenburg Westgreußen, täglich von 12 bis 17 Uhr. Zum Ferienabschluss gibt es hier am 14. Oktober ein Kürbisfest mit Herbstmarkt.