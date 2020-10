Warum die drei Männer und eine Frau in der Wohnung in Straußfurt randalierten ermittelt nun die Polizei. (Symbolfoto)

Straußfurt. Die Wohnung eines 25-Jährigen in Straußfurt verwüsteten am frühen Sonntagmorgen drei Männer und eine Frau.

Wie die Polizei am Montag berichtet brachen die Täter gewaltsam in die Wohnung des 25-Jährigen in Straußfurt ein. Anschließend durchwühlten sie mehrere Schränke und warfen einen Flachbilderfernseher sowie mehrere Audioboxen vom Balkon. Anschließend verschwanden die drei Männer und eine Frau unerkannt.

Warum die Täter in der Wohnung randalierten, wie hoch der von ihnen hinterlassene Schaden ist und ob der 25-Jährige bestohlen wurde ermittelt nun die Polizei.