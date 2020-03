Fernsehsendung beschert Sömmerdaerin besondere Freundschaft

Sieben Wochen ist es nun her, dass Nicole und Larry Richter bei der Fernsehsendung „Vier Hochzeiten und eine Traumreise“ des Senders Vox zu sehen waren. Die beiden Sömmerdaer setzten sich gegen zwei weitere Brautpaare durch und gewannen die begehrte Reise in die Karibik, die sie in diesem Monat endlich antreten werden.

Fast ein Jahr nach dem großen Tag, den Larry und Nicole Richter haben mit der Kamera begleiten lassen, bleiben nun die Erinnerungen – und eine ganz besondere Freundschaft. Denn nach den gemeinsamen Erlebnissen vor der Kamera können Nicole Richter und ihre damalige Mitstreiterin Bianca Mainusch nicht mehr ohne einander.

Beide werden auch heute noch immer wieder von völlig Fremden auf ihre Hochzeiten im Fernsehen angesprochen. „Und diese Gespräche fallen bei mir immer wieder auf Bianca“, erzählt Nicole Richter. Bianca Mainusch hatte sich vor allem durch ihre muntere und freundliche Art – und durch das immer wiederkehrende „Mega“ in der Bewertung – in die Köpfe der Zuschauer eingebrannt.

Die Freundschaft zwischen den beiden einstigen Konkurrentinnen entwickelte sich bereits am ersten Tag der Dreharbeiten, berichtet Bianca Mainusch. „Als ich Nicole das erste Mal gesehen habe, dachte ich, dass ich sie vorher schon mal gesehen habe.“ Das war wohl nicht der Fall, aber die Sympathie stand vom ersten Augenblick. Nach der Kennenlernrunde vor laufenden Kameras schneite die später Zweitplatzierte in das Hotelzimmer von Nicole Richter – und es war um beide geschehen. „Es hat von Anfang an gepasst“, bestätigt auch die Gewinnerin. „Unsere Freundschaft ist einfach echt.“ Mit den anderen beiden Kandidatinnen haben Nicole und Bianca heute kaum noch Kontakt. „Die haben schon während des Drehs eher ihr eigenes Ding gemacht“, erzählen sie.

Und während sie erzählen, sitzen sie gemeinsam im Tattoo- und Nagelstudio der Richters in der Sömmerdaer Innenstadt. Es ist bereits Bianca Mainuschs fünfter Besuch in Thüringen. Das erste Mal kam sie bereits, als die Dreharbeiten bei den anderen Hochzeiten noch liefen. Seitdem versuchen sich Nicole und Bianca so regelmäßig zu sehen, wie es eben geht. „Und wenn es nicht klappt, dann fließen auch schon mal ein paar Tränen“, wirft Larry Richter ein.

Von Thüringen hielt Bianca Mainusch bisher nicht besonders viel. Und das, obwohl ihr Mann Mario gebürtiger Erfurter ist. „Wir haben immer mal wieder Marios Familie in Erfurt besucht. Die Stadt ist auch schön, aber in den Osten hat mich nie etwas gezogen“, erzählt die gebürtige Forchheimerin offen.

Mit der Freundschaft zu Nicole und Larry Richter hat sich ihre Meinung allerdings geändert. Damit die 39-Jährige nicht mehr jedes Mal 500 Kilometer Fahrt auf sich nehmen muss, um ihre Freundin zu besuchen, haben ihr Mann und sie entschieden, die Zelte in der Heimat abzubrechen und nach Thüringen zu ziehen – und dort natürlich auf jeden Fall in die Nähe von Sömmerda.

Zu Hause ist das Paar bisher in Bad Birnbach in Bayern. Durch die Arbeit verschlug es die Mainuschs dorthin. „Besonders gefallen hat es uns aber nie“, sagt Bianca Mainusch. Deswegen fällt es nicht schwer, wegzuziehen. „Für Mario ist es ja wie nach Hause kommen.“

Seit einigen Wochen sucht das Paar nun eine Wohnung und auch Arbeit in der Sömmerdaer Umgebung. Für Mario Mainusch als gelernter Kellner wird das wohl kein Problem werden, allerdings hat Bianca Mainusch einen doch außergewöhnlichen Wunsch, was ihre Arbeit betrifft: Sie will sich in der Region als Hochzeitsplanerin selbstständig machen. Und dabei wollen sie auch Nicole und Larry Richter tatkräftig unterstützen.

„Wir haben im vergangenen Jahr so viele Erfahrungen in Sachen Hochzeiten gesammelt“, so Nicole Richter. „Die wollen wir zusammenschmeißen und Bianca eigenständig machen.“

Dass sich Nicole und Bianca überhaupt kennengelernt haben, verdanken sie wohl auch Biancas Mutter. Genau wie ihre Tochter war sie Fan der ersten Stunde der Vox-Fernsehsendung. „Wir haben beide nicht eine Folge verpasst“, berichtet Bianca Mainusch. Auch in die Hochzeitsvorbereitungen war die Mutter voll integriert. Doch kurz vor dem großen Tag starb sie. Den Anstoß für die Anmeldung beim Fernsehen gab daraufhin Bräutigam Mario – zum Erstaunen seiner Partnerin. „Er mochte die Sendung eigentlich überhaupt nicht. Weil meine Mutter und ich sie aber so toll fanden, machte er den Vorschlag mit der Anmeldung. quasi als Erinnerung“, erzählt die 39-Jährige sichtlich gerührt.

Dass sowohl für Bianca Mainusch als auch für Nicole Richter bei diesem „Fernsehprojekt“ nicht nur eine tolle Erfahrung heraussprang, sondern auch eine ganz besondere Freundschaft, damit hätten wohl beide bei ihrer Anmeldung nicht gerechnet.