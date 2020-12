Sömmerda. In Sömmerda haben Polizisten einen Weihnachtskugel-Dieb gestellt. Ein Wachmann hatte beobachtet, wie der 30-Jährige vor einem Supermarkt die Kugeln von den Bäumen in seinen Fahrradkorb legte.

Fest gerettet - Grinch gefangen: Polizisten stellen Weihnachtskugel-Dieb in Sömmerda

Ein Wachmann beobachtete am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr, wie eine Person von den Weihnachtsbäumen vor dem Rewe-Markt in der Erfurter Straße die Weihnachtskugeln nahm, diese verpackte und ganz vorsichtig in den Korb seines Fahrrades legte. Als der Täter die heraneilenden Polizisten bemerkte, setzte er sich auf seinen Drahtesel und wollte mit seiner Beute flüchten.

Auf seiner Flucht scheiterte der 30-Jährige an einer Bordsteinkante und seinem Promillegehalt von 1,98, wodurch er stürzte und festgenommen werden konnte. Leider waren die Hälfte der Weihnachtskugeln nicht so gut verpackt, dass diese einen Unfall überstanden, aber zumindest konnte die andere Hälfte unbeschädigt sichergestellt werden.

„Da war aber einer unartig dieses Jahr und braucht sich keine Hoffnung zu machen, dass der Weihnachtsmann ihm was bringt“, bilanziert die Landespolizeiinspektion Erfurt.

