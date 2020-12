Sömmerda: Festbäume aus heimischen Beständen

Weihnachtsbaumkauf direkt beim Förster im Wald ist beliebt und wird auch in diesem Jahr angeboten. In 15 der landesweit 24 Forstämter können Fichten, Kiefern und Douglasien selbst ausgesucht und eingeschlagen werden. Ebenso verkaufen Forstämter frisch geschlagene Bäume in ausgewählten Ämtern und Revierförstereien.

Das Forstamt Bad Berka verkauft vom 12. bis 23. Dezember, 10 bis 16 Uhr, Weihnachtsbäume. Auch Selberschlagen ist möglich. Ort ist die Weihnachtsbaumanlage neben der Heidelbeerplantage bei Blankenhain an der B 87. Informationen unter Telefon: 036458/58252.

Im Forstamt Erfurt-Willrode ist montags bis freitags der Kauf von Weihnachtsbäumen möglich. Besucher sind bis 23. Dezember, 13 bis 17 Uhr, sowie samstags, 10 bis 14 Uhr, willkommen. Für Auskünfte steht Försterin Uta Krispin unter Telefon: 0172/3480109 bereit.

Im Forstamt Sondershausen kann am Samstag, 12. Dezember der Baum geschlagen werden: 9 bis 13 Uhr am Oberholz Allmenhausen, an der B 84 zwischen Allmenhausen und Kirchheiligen. Nähere Informationen erhalten Interessierte von Förster Ingo Fricke unter der Rufnummer: 0172/3480378.